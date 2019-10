MS17: Brazília zdolala Nový Zéland a postúpila do osemfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

MS hráčov do 17 rokov - sumáre:

A-skupina:



Angola - Kanada 2:1 (1:0)



Góly: 31. Zini, 90.+4 Muale Nzanza





Brazília - Nový Zéland 3:0 (1:0)



Góly: 20. Kaio Jorge, 81. Magno, 90.+1 Rosa, ČK: 42. Yan (Brazília)

Tabuľka:

1. Brazília 2 2 0 0 7:1 6



2. Angola 2 2 0 0 4:2 6



3. Kanada 2 0 0 2 2:6 0



4. Nový Zéland 2 0 0 2 1:5 0

B-skupina:



Nigéria - Ekvádor 3:2 (1:1)



Góly: 5., 85. a 89. Said - 10. Jinadu (vlastný), 56. Mina (z 11 m)





Austrália - Maďarsko 2:2 (0:2)



Góly: 69. Botic (z 11 m), 74. Watts - 14. Barath, 20. Zuigeber (z 11 m)



Tabuľka:

1. Nigéria 2 2 0 0 7:4 6



2. Ekvádor 2 1 0 1 4:4 3



3. Austrália 2 0 1 1 3:4 1



4. Maďarsko 2 0 1 1 4:6 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brazília 30. októbra (TASR) - Futbalisti domácej Brazílie zvíťazili aj v druhom vystúpení na MS hráčov do 17 rokov. V noci na stredu zdolali v stretnutí A-skupiny Nový Zéland 3:0 a zabezpečili si postup do osemfinále. Brazílčania zvíťazili, hoci od 42. minúty hrali bez vylúčeného Yana. Do osemfinále postúpila z "áčka" aj Angola po triumfe nad Kanadou 2:1.V B-skupine si zaistila postup Nigéria, ktorá zdolala Ekvádor 3:2 a na čele tabuľky má šesť bodov. Do ďalšej fázy ju poslal hetrikom Ibrahim Said. V ďalšom zápase skupiny Maďarskom remizovalo s Austráliou 2:2, hoci po polčase viedlo 2:0.