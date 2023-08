Arsenal Londýn hrá desaťkrát lepšie ako v minulej sezóne, tvrdí tréner Arteta po remíze s FC Fulham

Vicemajster "zaspal" úvod zápasu

Zmeny v druhom polčase

27.8.2023 (SITA.sk) - Tréner futbalistov anglického klubu Arsenal Londýn Mikel Arteta tvrdí, že mužstvo „The Gunners“ je momentálne desaťkrát lepšie ako pred rokom. Štyridsaťjedenročný kouč to povedal napriek tomu, že jeho zverenci v sobotňajšom dueli 3. kola Premier League 2023/2024 doma iba remizovali s mestským konkurentom FC Fulham (2:2) a po prvý raz v sezóne nezvíťazili.„Keď to porovnám s uplynulou sezónou, v zápase s Fulhamom sme boli minimálne desaťkrát lepší. Viedli sme 2:1, ale v takýchto momentoch treba brániť ako o život, a nie inkasovať. Mali sme dať päť, šesť, sedem gólov,“ vyhlásil Arteta podľa spravodajského webu BBC.Úradujúci anglický vicemajster „zaspal“ úvod stretnutia, keď už po niekoľkých sekundách skóroval Andreas Pereira . Arsenal sa stal vôbec prvým tímom v histórii Premier League , ktorý v rámci jedného kalendárneho roka trikrát inkasoval už v 1. minúte. Neskôr síce Bukayo Saka a Edward Nketiah otočili skóre na 2:1, ale posledné slovo na Emirates Stadium mal v 87. minúte hosťujúci Joao Palhinha.Podľa Artetu na hru Arsenalu pozitívne zapôsobili striedajúci hráči. „V druhom polčase sme spravili nejaké zmeny. Zdynamizovali sme hru a na ihrisku sme si lepšie rozumeli. Hráči z lavičky urobili obrovský rozdiel. Páčilo sa mi odhodlanie a sebavedomie, ktoré vniesli do našej hry,“ dodal Arteta.Kouč Londýnčanov v tejto sezóne upravil taktický systém. Arsenal síce naďalej nastupuje v rozostavení 4-3-3, ale úlohy vyžadované od niektorých hráčov sú veľmi odlišné od minulej sezóny, keď mužstvo bojovalo o titul v Premier League. Mnohým fanúšikom sa to však nepáči.„Preháňa to. Nech každý hráč nastupuje na svojej pozícii a bude to v poriadku,“ vyzval nemenovaný priaznivec, ktorý zápasy Arsenalu navštevuje od roku 1976. Nepozdáva sa mu predovšetkým taktický variant s ghanským stredopoliarom Thomasom Parteyom na ľavej strane obrany.