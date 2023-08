Som stále motivovaný vyhrávať, povedal Djokovič k svojmu veku a priznal sa k jednej veci

Pozorne sleduje súpera

Srb v tomto kalendárnom roku triumfoval na úvodných dvoch grandslamových turnajoch sezóny - Australian Open Roland Garros . Vo Wimbledone podľahol vo finále 20-ročnému Alcarazovi. Djokovič má na konte rekordných 23 grandslamových titulov vo dvojhre. Až desať získal na Australian Open, tri vybojoval na Roland Garros, sedem pridal do zbierky vo Wimbledone a trikrát triumfoval na US Open.

27.8.2023 (SITA.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič pred začiatkom záverečného grandslamového podujatia tohtoročnej sezóny US Open v New Yorku tvrdí, že ani v 36 rokoch mu nechýba motivácia víťaziť na turnajoch. Ako uviedol podľa webu denníka Marca, pričinil sa o to taktiež mladý Španiel Carlos Alcaraz , ktorý ho v nedávnom wimbledonskom finále zdolal v päťsetovom súboji 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4.„Carlos je svetová jednotka a počas ostatných dvoch rokov bol jedným z najlepších. Samozrejme, že môj tím venuje pozornosť tomu, čo robí, a sleduje jeho zápasy, ale myslím si, že v jeho prípade je to presne to isté,“ povedal Djokovič, ktorý vynechal ostatné dve edície US Open, pretože sa odmietol nechať zaočkovať proti COVID-19 Rodák z Belehradu vraví, že vo veku, keď mnohí už majú za sebou tenisovú kariéru, má stále veľkú túžbu byť najlepší.„Aj v 36 rokoch som stále motivovaný vyhrávať. Milujem súťaženie a prehra u mňa neprichádza do úvahy. V mojom veku vnímam každý grandslamový turnaj, ktorý odohrám, ako ďalšiu zlatú príležitosť zapísať sa do histórie,“ dodal Djokovič.Aj keď Balkánci sú známi svojou horkokrvnosťou, Djokovič na kurte roky pôsobí pokojne a uvoľnene. Priznáva však, že aj on v sebe často bojuje s nervozitou a trémou.„V zápasoch som nervózny ako všetci. Ľudia si myslia, že to tak nie je, ale mýlia sa,“ priznal Djokovič.