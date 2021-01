Art Film Fest ponúka možnosť pozrieť si skvelé filmy online a podporiť obľúbené kiná

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2021 (Webnoviny.sk) -sa rozhodol svojim fanúšikom priniesť filmové zážitky priamo domov. Prostredníctvom online platformysi budú môcť začiatkom februára pozrieť dvojicu filmov, ktoré súťažili vv roku 2019. To bol zatiaľ posledný ročník festivalu, keďže v roku 2020 sa podujatie neuskutočnilo. Zakúpením lístka v cene 3 € vo virtuálnej kinosále platformybudú môcť milovníci filmu zároveň podporiť dvojicu partnerských kín – bratislavské, alebo košické. Všetky podrobnosti o návšteve online kinosál ponúka stránka www.kino-doma.sk . Držitelia aktuálnych festivalových cinepassov a členovia Klubu priateľov Art Film Festu budú mať prístup do kinosály zadarmo, presné inštrukcie nájdu vo svojich mailových schránkach.V piatok 5. februára o 20.20 premietne virtuálne kino snímku(Still Human) režisérky. Filipínka Evelyn sa v nej zamestná ako pomocníčka v Hongkongu, aby sa starala o Cheong-winga, rozvedeného a na vozík pripútaného invalida. Dvaja rozdielni ľudia, spočiatku polarizovaní vzájomnými nesympatiami, sa postupne zbližujú a vyrovnávajú so životnými prekážkami. Film sa v neľahkej téme neutápa, naopak – využíva osobitý humor a krehkú emocionalitu dvoch hlavných postáv. Ponúka zaujímavý kontrast osobného, intímneho príbehu v kulise takého spoločensky a kultúrne rôznorodého veľkomesta, akým je Hongkong.V sobotu 6. februára si budú môcť diváci v rovnakom večernom čase pozrieť islandskú snímku(Let Me Fall), ktorú nakrútil tvorca s umeleckým menom. Jeho film rozpráva príbeh dvoch kamarátok, najskôr teenageriek, potom tridsiatničiek. Stella je výbojnejšia a nemá problém ani experimentovať s drogami. Naivná Magnea ju obdivuje a je šťastná, keď môže byť v jej prítomnosti. Netrvá dlho a Magnea sa stane závislou nielen na kamarátke, ale aj na neblahom spôsobe života. Film, ktorý vznikol podľa skutočných výpovedí drogovo závislých mladých ľudí a ich rodín, takmer dokumentárnym spôsobom ukazuje, čo znamená pre narkomanov ďalšia dávka. Silná emocionálna dráma prostredníctvom ťažkej témy skúma otázky a hodnoty priateľstva, lásky a rodiny."Myslím si, že ktorýkoľvek film, ktorý sme uvádzali v súťaži hraných filmov Art Film Festu 2019, by mohol byť premietaný v platforme Kino Online," hovorí, umelecký riaditeľ festivalu. Voľba padla na dve zo snímok, ktoré medzičasom získali viacero dôležitých ocenení a potvrdili svoju kvalitu. "Filmaj s odstupom času potvrdil, že ide o jeden z najlepších islandských filmov posledného obdobia, čo podčiarklo aj získanie viacerých národných cien Edda v roku 2019.je film zaujímavý okrem iného aj tým, že uvedenie na našom festivale bolo jeho prvým oficiálne mimoázijským premietaním. Ďalej tým, že ho nakrútila žena, čo je v hong-kongskej kinematografii stále skôr výnimkou ako pravidlom, a že režisérka bola právom ocenená domi cenami za najlepší debut a réžiu."Oba filmy si bude možné pozrieť na stránke platformyv pôvodnom znení, so slovenskými titulkami, v stanovenom čase a po vybratí jedného z dvoch partnerských kín.Informačný servis