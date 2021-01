Video: Prípad z bratislavskej pumpy obletel celý svet. Takéto titulky si získal sexuálny incident zo Slovenska

Kuriózny a poriadne šteklivý prípad začal pútať pozornosť aj ďaleko za slovenskými hranicami. Prinášame vám prehľad titulkov, ktoré použili novinári v zahraničí pri písaní tohto kriminálno-pikantného príbehu.

Kuriózny prípad, ktorý sa odohral pri lúpežnom prepadnutí jednej z benzínových púmp v Bratislave, sa už dostal aj na stránky zahraničných médií. "Hrdinkou" je žena, ktorá orálnym sexom zdržala lupiča až do príchodu policajtov.

Všetko sa to odohralo v noci z utorka na stredu, kedy sa 24-ročný Srb pokúsil vylúpiť čerpaciu stanicu. Muž sa zamestnancovi bratislavskej benzínky začal vyhrážať, že ak mu nedá peniaze, tak ho zabije. Ten mu v strachu o svoj život vydal tržbu. Zamestnancovi sa však podarilo medzičasom utiecť, lupiča na pumpe zamknúť a zalarmovať políciu. Zakrátko sa však za záhadných okolností dostala do vnútra "hrdinka" Soňa, ktorá muža zastavila pomocou orálnych radovánok. Keď na miesto činu prišli policajti, žena ich privítala ich so slovami "berte si ho, ja už nevládzem".



Prípad z bratislavskej pumpy riešia aj svetové médiá



Príbeh Soni, "hrdinky" z lúpežného prepadnutia, sa okamžite chytil aj ďaleko za slovenskými hranicami. Medzi tými, ktorí o tom referovali, nechýbali ani známe české médiá. Za zmienku stojí napríklad portál cnn.iprima.cz, ktorý titulkom "Žena sa rozhodla lupiča zdržať na pumpe. Do príchodu polície ho orálne uspokojovala", prerozprával doslova celý príbeh.



Poriadne pútavým titulkom zaujal portál blesk.cz. Ten vypichol ženinu medializovanú vetu, ktorou privítala zasahujúcich policajtov - "Češka na Slovensku zdržala zlodeja orálnym uspokojením: "Zoberte si ho, ja už nevládzem," povedala policajtom!



Český portál idnes.cz titulkom "Češka v Bratislave zdržala lupiča. Do príchodu polície ho uspokojovala" vypichol to, že žena, ktorá zdržala zlodeja, bola českej národnosti.



Šokujúci prípad z čerpačky sa dostal aj na maďarské portály. Jeden z najznámejších ujszo.com uvádza v titulku: "Chcel prepadnúť bratislavskú čerpaciu stanicu, policajti ho prichytili pri orálnom sexe."



O pikantnom príbehu z bratislavskej pumpy písal aj známy britský bulvár thesun.co.uk. Ten stavil na takýto titulok: "Zlodejský šok. Žena orálne uspokojovala ozbrojeného muža, pričom ho zdržiavala na pumpe, kým neprišla polícia, ktorá ho zatkla."



Šteklivý incident na Slovensku opísal aj portál dailystar.co.uk nasledujúcim titulkom: "Žena orálne uspokojovala lupiča na benzínovej pumpe, kým neprišli policajti."



"Žena zdržala lupiča orálnym sexom, čím polícii umožnila jeho dolapenie." Takýmto titulkom opisuje udalosť web guardian.ng.

​"Počas zásahu na čerpacej stanici na Slovensku vykonala žena sexuálny akt so zlodejom, čím pomohla polícii chytiť ho." Takto výstižne reagoval na šteklivý incident známy portál dailymail.co.uk.



O žene z bratislavskej pumpy sa dokonca zmienil aj slávny portál mirror.co.uk. Ten zaujal takýmto titulkom: "Žena zdržala lúpežníka na benzínovej stanici, kým dorazila polícia - a to vykonaním sexuálneho aktu s ním“.

​O bizarnom prípade z bratislavskej pumpy píše aj portál nypost.com: "Žena údajne vykonávala sexúalnu činnosť na lupičovi z čerpacej stanice, až kým neprišli policajti," píše portál.