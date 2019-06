Art Film Fest predstavil ďalšie dve slovenské filmové novinky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

je dôležitou platformou pre slovenskú kinematografiu. Program najväčšieho slovenského filmového podujatia ponúka tento rok rekordný počet filmov v slovenskej premiére – v sobotu uviedol trojicu, v nedeľu dve nové snímky.Sálu košického kina Úsmev na prasknutie naplnila premiéra filmu(2019). Scenáristicko-režijný debut otca a syna –je netypickým ľúbostným príbehom z pitoreskného prostredia jarmokov. Predavač cukroviniek Milan zistí, že mu hladná Veronika ukradla dva turecké medy. Zľutuje sa nad ňou, pozve ju na obed a zaľúbia sa do seba. Veronike neprekáža, že Milan nemá nohu, jemu nevadí, že je Rómka. Ako však prijme nekonvenčnú dvojicu spoločnosť? Trpkú komédiu, ktorá príde do kín už 18. júla 2019, v Košiciach uviedla početná delegácia tvorcov a hereckých predstaviteľov.Poľsko-slovenský koprodukčný film(Wiatr. Thriller dokumentalny, 2019) uviedol režisérJeho snímka rozpráva o unikátnom type vetra, ktorý v Tatrách poznajú pod názvom Halný. Okrem rozsiahlych škôd na majetku spôsobuje miestnym obyvateľom aj psychické ťažkosti. Bielawskeho dokumentárna esej je ponúka unikátny náhľad do životov ľudí z horských oblastí a jej ústrednou témou je boj človeka s prírodou.Počas nasledujúcich dní uvedie Art Film Fest desiatky filmov z celého sveta, medzi nimi nebudú chýbať ani ďalšie premiéry domácich snímok. Kompletný program festivalu je k dispozícii na webstránke www.artfilmfest.sk predsedu vlády Slovenskej republikyAudiovizuálny fondpredsedu vlády Slovenskej republikyfinančnej podpore Košického samosprávneho krajaSlovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.TIPOS, národná lotériová spoločnosť; Východoslovenská energetika, člen innogy; NOVIS Poisťovňa; Nadácia SPP; Transpetrol; SlovnaftMOTOR – CAR Košice,Hotel Yasmin,DHL Express SlovakiaSK PAY platobné služby, Slovenská pošta, Nadácia U. S. Steel Košice, Keramon, Magna PT, Kino Úsmev, Tabačka Kulturfabrik, Železničná spoločnosť Slovensko, Aupark Košice, Paneurópska vysoká škola, Film Europe Media Company, Taper, CPK Slovakia, Omnia 2000, Omnia KLF, Omnia Holding SE, AXIS MEDIA, FORZA CZ, Bio Energy ConsultingBarzzuz, FRESH Plus zdravšie potraviny, Tuli, Pilsner Urquell, Romerquelle, Hair Factory, Lyvina, Chateau GRAND BARI, Carpano, Tatrasvit Svit-Socks, NOV, ZEBRA, verejnybicykel.sk, Kvety Victor, DEMI šport plusTV JOJ, Kinosála, JOJ Cinema, HashtagČeskoslovensko Channel, Be2Can Channel, Štúdio RTVS Košice, Rádio Expres, Rádio Košice, SME, Korzár, Slovenka, Forbes, Kam do mesta, webnoviny.sk, Bigmedia, Home media, Codes Creative, Košice City Guide, film.sk, CSFD.cz, Noizz, Diva.sk, ONline BardejovAutocont, Pension Horse Inn, Teledom, KPK Print, Košice Región Turizmus, Sli.do, Slovenský filmový ústav, SPI International, FilmBox, Festival AZYL, Esterle&Esterle, Kinoservis, NeoDCP, TelekomCLOUD, DELTA ONLINE, GOSH COPENHAGEN, Canon, Mi Hyring, BigONArt Film Fest predstavil ďalšie dve slovenské filmové novinkyInzercia