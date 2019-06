Š. Zelník: Prax by mohli študenti získať aj v iných typoch nemocníc

Na archívnej snímke Štefan Zelník. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júna (TASR) – Prax by mohli študenti stredných zdravotníckych škôl získať po novom aj vo všeobecnej nemocnici zaradenej do pevnej siete poskytovateľov či v univerzitnej nemocnici. Tie by sa po uzatvorení zmluvy o praktickom vyučovaní tak mohli pridať k fakultným nemocniciam, ktoré prax uskutočňovali doteraz. Návrh predložili poslanci Národnej rady (NR) SR Peter Pamula a Štefan Zelník (obaja SNS). Tí si od toho sľubujú väčší záujem mladých o štúdium.povedal pre TASR šéf parlamentného výboru pre zdravotníctvo Zelník. Nádeja sa, že vo všeobecnej nemocnici sa môžu dokonca praktikantom venovať intenzívnejšie.Takýto krok by mal podľa predkladateľov prispieť k podpore geografického rozloženia odborného vzdelávania na stredných zdravotníckych školách na Slovensku, k nárastu záujmu a počtu uchádzačov o štúdium, teda aj počtu zdravotníckych pracovníkov v praxi, a tiež by to malo podporiť zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov.Po prijatí takejto úpravy je možné podľa predkladateľov návrhu očakávať zlepšenie dostupnosti vzdelávania pre študentov na stredných zdravotníckych školách a rovnako aj zvýšenie záujmu o štúdium. "uzavrel Zelník.