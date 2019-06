ART IN PARK prinesie umenie do filmových Trenčianskych Teplíc po štvrtýkrát: Tento rok má niekoľko noviniek

Opäť spojí na jednom mieste film, hudbu, výtvarné umenie a divadlo a prinesie aj niekoľko noviniek. Súčasťou 4. ročníka bude talianska kinematografia, ktorú predstaví v spolupráci s Talianskym inštitútom kultúry a dôležitým bodom bude tento rok ekológia a princípy Zero Waste.

Tradícia filmového festivalu v Trenčianskych Tepliciach bude aj tento rok doplnená o hudbu, divadlo, výtvarné umenie a bohatý sprievodný program. Festival ART IN PARK už po 4. krát prinesie ľahko uchopiteľné umenie pre detského návštevníka, mládež, rodiny s deťmi, milovníkov kvalitných filmov, hudby a umenia a kúpeľných hostí.

Československá filmová tvorba a talianska kinematografia

Festival v spolupráci s ArtKinom Metro premietne 20 snímok v 5 filmových sekciách. „Nosnou témou 4. ročníka sa stala Československá tvorba venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie,“ uvádza produkčná manažérka, Zuzana Danechová. Návštevníkov čakajú ocenené snímky Jan Palch, Toman, Ostrým nožom alebo Teroristka. V spolupráci s Talianskym inštitútom kultúry festival prinesie talianske drámy prelínajúce sa s humorom ako Úplní cudzinci alebo Šťastný Lazzaro. Divákov čakajú tiež oscarové filmy Zelená kniha alebo Bohemian Rhapsody a tento rok opäť prinesie pásmo najlepších krátkych animovaných oscarových snímok. V rámci Art Selection sa návštevníci môžu tešiť na hudobný film Leto alebo príbeh Alexandra McQueena. Zaujímavým konceptom budú edukatívne dokumenty pripravované v spolupráci s environmentálnymi združeniami ako Woman at War alebo Putovanie so sobíkom. Snímky doplní premietanie pre najmenších a výber najlepších študentských filmov festivalu ÁČKO.

Mladí a lokálni hudobníci

Festival ART IN PARK opäť vytvára priestor pre mladých hudobníkov a lokálne talenty. Tento rok sa v rámci koncertov v parku predstaví talentovaná hudobníčka Katarína Máliková alebo anglický pesničkár Emilio Pinchi, trenčianska kapela Ticho, formácia z Čadce Blanch, ale aj kapely Puding Pani Elvisovej a Papyllon. Z Dj-ov sa môžu návštevníci tešiť na DJ Matwe, DJ Bulp, DJ Mimi a súčasťou sobotňajšej noci bude aj obľúbený koncept silent disco.

Podpora študentskej tvorby

Originálnym prvkom festivalu budú opäť umelecké inštalácie, ktoré ozdobia Kúpeľný park. Štvrtý ročník dáva priestor výhradne študentským prácam škôl SUŠ Trenčín a STU Bratislava pod vedením umelca, grafika a dizajnéra Milana Stanca. Tohtoročnou témou je „Akcia-reakcia“ a predstavuje interaktívnosť prvkov a ich reakciu na celkový program v parku. Príležitosť študentskej tvorbe dáva aj fashion show, ktorá predstaví dizajnérske práce mladých návrhárov z SUŠ Trenčín.

Počas troch dní trvania festivalu je pre všetkých návštevníkov pripravený bohatý sprievodný program. Ráno začnú s jogou v parku alebo chutnými raňajkami, nebudú chýbať kreatívne worshopy pre deti aj dospelých, inšpiratívne diskusie alebo služby lokálnych barberov. Súčasťou bude mini skate rampa od mladých chlapcov z Trenčianskych Teplíc a market s handmade produktami, ktorý privíta napríklad aj mydláreň z Trenčianskych Teplíc. V rámci divadla návštevníkov rozosmejú divadelné telesá SpozaVoza s predstavením Tajomstvo Oceánu či divadlo Kapor Na Scéne s predstavením Robin Hood alebo komik Pavol Seriš so stand-up show z prostredia reštaurácií. Pre najmenších bude počas celého trvania festivalu otvorená detská kreatívna zóna.

Ekológia a princípy Zero Waste

Dôležitým bodom ART IN PARKU bude mimoriadne aktuálna téma ekológie a ochrany životného prostredia. Organizátori sa zaviazali k nasledovaniu princípov Zero Waste. Okrem vratných pohárov, ktoré boli využívané aj minulý rok, doplnia separačné zóny a diskusie o koncepte Zero Waste a udržateľnosti v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. „Cieľom nášho záväzku je minimalizácia odpadu na festivale a orientácia v téme návštevníkmi,“ dopĺňa Z. Danechová.

Program v parku bude počas trvania festivalu 21. – 23. júna pre všetkých návštevníkov zdarma. Všetky informácie o 4. ročníku môžete postupne sledovať na www.artinpark.sk. Vstupenky na premietanie filmov zakúpite priamo na mieste.

Festival ART IN PARK organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice a občianske združenie Cultura.