Slovenský mím M. Sládek získal od VŠMU titul Doctor honoris causa

Bratislava 5. júna (TASR) – Vysoká škola múzických umení (VŠMU) v Bratislave v týchto dňoch oslavuje 70. výročie svojho založenia. Škola vznikla 9. júna 1949. Pri tejto príležitosti v stredu počas akademickej slávnosti udelili titul Doctor honoris causa profesorovi Milanovi Sládkovi."Mal som taký pocit, že iba ja mám vzťah k VŠMU, kde som začal študovať herectvo a potom som tam neskôr aj vyučoval. Ale práve táto udalosť mi povedala: 'Áno, ty patríš k nám. Takže to nie je len jednostranná úcta a rešpekt, ale je to obojstranné,'" uviedol pre TASR Sládek. Slovenský mím, choreograf, režisér a pedagóg doplnil, že na VŠMU študoval herectvo a neskôr prešiel do Prahy. "Keď som sa z Prahy vrátil na Slovensko, dostal som ponuku vyučovať pohyb, takže som to spojil s herectvom," povedal Sládek. Doplnil, že počas svojho pedagogického pôsobenia na VŠMU učil viaceré známe osobnosti, medzi nimi napríklad Stanislava Dančiaka či Mariána Labudu.Pamätné medaily za výnimočnú pedagogickú a umeleckú činnosť a za významný prínos v rozvoji VŠMU získali Ida Černecká, Emília Vášáryová a Stanislav Párnický. "Vážim si, že toto ocenenie je za pedagogickú činnosť. Strávila som na škole 30 rokov, takže som rada, že som sa pre to rozhodla. Prinieslo mi to veľa energie, tá spoločnosť so študentmi ma vždy nabila pozitívnou energiou," poznamenala pre TASR Vášáryová. Zároveň doplnila, že na VŠMU prišla v čase, keď škola oslavovala desiate výročie.Pri príležitosti 70. výročia založenia škola organizuje viacero podujatí v oblasti hudby, tanca, divadla a filmu, ktoré by mali toto výročie pripomínať a zároveň ukázať tvorivú a umeleckú činnosť súčasnej generácie mladých umelcov a ich pedagógov širokej verejnosti.V stredu o 19.00 h sa v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave uskutoční slávnostný koncert. Vystúpia sólisti z radov úspešných doktorandov, ako je napríklad Boris Prýgl a Peter Šándor. Ako o tom TASR informovala prorektorka pre zahraničie, projektovú činnosť a vzťahy s verejnosťou VŠMU Svetlana Waradzinová, do piatka 7. júna sa v Kine Lumiére od 18.00 h uskutoční premietanie najúspešnejších filmov študentov a doktorandov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Pri príležitosti výročia bola vydaná aj publikácia mapujúca činnosť a aktivity jednotlivých pracovísk Vysokej školy múzických umení 2009 – 2019, ktorá predstavuje textový a obrazový materiál k poslednej dekáde života školy.