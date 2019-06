Art in park v Trenčianskych Tepliciach ponúkne 20 filmov

Art in park, Trenčianske Teplice. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčianske Teplice 8. júna (TASR) – Film, hudbu, divadlo a výtvarné umenie spojí na jednom mieste od 21. do 23. júna v poradí štvrtý ročník festivalu Art in park v Kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach. Súčasťou festivalu bude talianska kinematografia, ktorú organizátori predstavia v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom.Ako informovala produkčná manažérka festivalu Zuzana Danechová, na festivale ponúknu v spolupráci s ArtKinom Metro 20 snímok v piatich filmových sekciách.uviedla Danechová s tým, že návštevníkov čakajú ocenené snímky Jan Palach, Toman, Ostrým nožom alebo Teroristka.V spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom festival prinesie talianske drámy prelínajúce sa s humorom ako Úplní cudzinci alebo Šťastný Lazzaro. Divákov čakajú tiež oscarové filmy Zelená kniha alebo Bohemian Rhapsody a tento rok opäť prinesie pásmo najlepších krátkych animovaných oscarových snímok.V rámci Art Selection sa návštevníci môžu tešiť na hudobný film Leto alebo príbeh módneho návrhára Alexandra McQueena. Zaujímavým konceptom budú edukatívne dokumenty pripravované v spolupráci s environmentálnymi združeniami ako Woman at War alebo Putovanie so sobíkom. Snímky doplní premietanie pre najmenších a výber najlepších študentských filmov festivalu Áčko.