AS Trenčín opustil Lawrence, podpísal zmluvu s Anderlechtom Brusel

Trenčín 29. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín sa v odvete play off Európskej ligy 2018/2019 proti cyperskému tímu AS Larnaka (vo štvrtok 30. augusta o 17.30 SELČ) predstavia už bez svojej opory Jamesa Lawrencea. Dvadsaťšesťročný britský obranca totiž prestúpil do belgického klubu RSC Anderlecht Brusel. Trenčania o tom v stredu informovali na svojom facebookovom konte.Lawrence v minulosti absolvoval akadémiu Arsenalu Londýn, hral aj po boku Harryho Kanea, kanoniera "kohútov" z Tottenhamu. Na Slovensku získal s AS dvakrát double, Trenčín ho získal pred sezónou 2014/2015, kam prišiel z holandského Waalwijku.