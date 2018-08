WNBA: Las Vegas vyhral tretí rok po sebe draftovú lotériu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. augusta (TASR) - Klub zámorskej basketbalovej WNBA Las Vegas Aces vyhral draftovú lotériu a tretí rok po sebe si tak bude vo vstupnom drafte vyberať z prvého miesta.Aces pred toutu sezónou draftovali z prvého miesta A’ju Wilsonovú, rok predtým si ešte ako San Antonio Stars vybrali za jednotku Kelsey Plumovú. Žiadny iný tím vo WNBA dosiaľ nemal možnosť voliť v drafte tri roky v rade z prvého miesta. Aces mali pred lotériou druhú najlepšiu šancu vyhrať (27,6 percenta). Z druhého miesta si bude v drafte vyberať New York Liberty, z tretieho Indiana Fever. Washington, ktorého dres oblieka americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová, príde na rad ako desiaty v poradí.