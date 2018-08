AS Trenčín sa chce cez Larnaku dostať na futbalovú mapu Európy

Na snímke vľavo tréner AS Trenčín Ricardo Moniz a manažér AS Trenčín Martin Galajda počas tlačovej konferencie pred prvým zápasom play off Európskej ligy vo futbale AS Trenčín - AEK Larnaka, v Žiline dňa 22. augusta 2018. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 22. augusta (TASR) - Hráči AS Trenčín sú dobre pripravení i naladení pred štvrtkovým úvodným duelom play off Európskej ligy UEFA a proti cyperskému tímu AEK Larnaka chcú zabojovať o miesto na futbalovej mape Európy. Zápas proti víťazovi cyperského pohára je na programe vo štvrtok podvečer na trávniku štadióna Pod Dubňom v Žiline (18.30 h).Trénerovi dvojnásobného slovenského šampióna Ricardovi Monizovi robil po stredajšom tréningu mierne vrásky na čele zdravotný stav obrancu Jamesa Lawrencea.uviedol Moniz k zostave.povedal tréner.O svojom štvrtkovom súperovi z Afroditinho ostrova majú Trenčania dostatočné informácie a vedia, že to nie je typický cyperský tím.povedal obranca Lukáš Skovajsa, ktorý si pochvaľoval atmosféru v šatni.doplnil stopér AS.Cyperský tím v predošlých dvoch kolách európskej pohárovej súťaže číslo dva proti írskemu Dundalku a rakúskemu Sturmu Graz neinkasoval, aj preto sa očakáva zaujímavý súboj. Navyše hostia disponujú nielen dobrou defenzívou, ale aj ofenzívnou silou, veď cez Rakúšanov prešli v 3. predkole s celkovým skóre 7:0.povedal kapitán AS Holanďan Aschraf El Mahdioui.O jeho služby prejavil záujem anglický veľkoklub Manchester City, ale stredopoliara Trenčína to zatiaľ necháva chladným.dodal El Mahdioui.Zápas v Žiline má výkop o 18.30 h a očakáva sa na ňom menšia návšteva ako na predošlom dueli s Feyenoordom. Hostia majú k dispozícii sektor na severnej tribúne pre 600 divákov, záujem ich fanúšikov o tento duel však nie je a do Žiliny by ich malo prísť okolo stovky.