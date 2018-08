Futbalisti sú znepokojení z rozhodnutia La Ligy hrať zápasy v USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 22. augusta (TASR) - Futbalistov pôsobiacich v španielskej La Lige znepokojilo rozhodnutie vedenia súťaže odohrať aspoň jeden ligový zápas sezóny v USA. K tomuto kroku pristúpili predstavitelia ligy potom, ako uzavreli 15-ročnú sponzorskú zmluvu so spoločnosťou zábavného priemyslu Relevant bez diskusie so Španielskou hráčskou asociáciou (AFE).cituje stanovisko AFE portál bbc.com.Kapitáni či zástupcovia kapitánov všetkých 20 tímov španielskej ligy sa v stredu stretnú v madridskom sídle AFE, kde budú diskutovať o možnosti nastúpiť na ligový zápas v USA. Na rokovaní nebudú chýbať kapitán Realu Madrid Sergio Ramos či vicekapitán Barcelony Sergio Busquets.Odohranie duelu či neskôr možno duelov v Spojených štátoch by malo podľa vedenia La Ligy pomôcť k jej propagácii na severoamerickom trhu. Stať by sa tak malo ešte v tejto sezóne.citovala agentúra DPA z oficiálneho komuniké La Ligy. Bližšie detaily zainteresovaní neposkytli, správy zo Španielska však naznačujú, že to určite nebude prestížne El Clasico.