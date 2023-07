Asanácia bytovky v Pečovskej Novej Vsi prebehla úspešne, „prilepenú“ kaplnku sa podarilo zachrániť (foto)

Mimoriadna situácia

3.7.2023 (SITA.sk) - Obec Pečovská Nová Ves (okres Sabinov) počas uplynulého týždňa zbúrala bytovku na Rómskej ulici, pre ktorej havarijný stav starosta obce v apríli vyhlásil mimoriadnu situáciu. Popri sanácii havarijného stavu bytovky sa obci podarilo zachrániť kaplnku sv. Márie Goretti, ktorá bola bočnými stenami pripojená k obvodovým múrom bytového domu určeného na asanáciu.Práce realizovala spoločnosť Ekoprim, s.r.o. Prešov a stáli 13-tisíc eur. Súčasťou je aj recyklácia stavebnej sute a odvoz materiálu na medziskládku. Ďalšie náklady si vyžiada sanácia kaplnky.Mimoriadnu situáciu vyhlásil starosta obce 11. apríla na základe záverov statického posúdenia bytového domu, podľa ktorého bola nutná jeho okamžitá asanácia. Z bytovky museli následne evakuovať jej obyvateľov a začať s prípravou búrania budovy. Ako agentúru SITA informoval starosta obce Jaroslav Dujava, samotné práce začali na základe búracieho povolenia v piatok 23. júna a po týždni sa podarilo odstrániť aj poslednú stenu, ktorá bola v dotyku s kaplnkou, ktorú chcela obec zachovať.„Podľa pokynu statika sme museli stabilizovať kaplnku. Postup spočíval v tom, že sme museli v časti okolo základov bytového domu vybúrať priestor na základ kaplnky a následne na to sme stavali zadnú stenu, ktorá doposiaľ chýbala,“ uviedol Dujava. Nasledovalo odpílenie bočných múrov kaplnky od obvodových múrov bytového domu a sanácia zničenej bytovky.„Pokračuje teraz recyklácia materiálu a dokončenie sanácie základov a posledných častí bytového domu. Po dokončení prác zruším mimoriadnu situáciu,“ dodal pre SITA starosta obce.Prístavbu modlitebne k bytovke postavili pred 28 rokmi. Slávnostne otvorená a zasvätená sv. Márii Goretti bola 8. septembra 1995. Išlo o dočasnú stavbu, ktorá mala byť do 15 rokov odstránená a miesto jej umiestnenia vrátené do pôvodného stavu, respektíve malo byť požiadané o predĺženie stavebného povolenia.„V roku 2018 sme zistili tento patový stav k danej stavbe a stavbu a pozemok pod ňou sme spoločne so správcom farnosti sv. Ondreja natrvalo zlegalizovali. Aj keď stavebníkom oficiálne nebola obec, cítili sme zodpovednosť a povinnosť napraviť túto nešťastnú situáciu,“ vysvetlil starosta, ktorého teší, že kaplnku sa pri sanácii bytového domu podarilo nepoškodenú zachovať aj pre ďalšie generácie. Náklady na stabilizáciu a rekonštrukciu kaplnky odhadol na ďalších 13- až 15-tisíc eur.Zbúraný bytový dom s 12-timi bytmi mala obec zaevidovaný od mája 1991. Jeho vtedajšia nadobúdacia cena bola necelých 78-tisíc vtedajších korún. Pred rozhodnutím o evakuácii jeho obyvateľov v nej oficiálne bývali štyri rodiny s 27 členmi, ktorým obec zabezpečila náhradné bývanie kúpou obytných unimobuniek.Obec na to vyčlenila 25-tisíc eur, ďalšie financie si vyžiadali zemné práce. Obec požiada aj o refundáciu časti nákladov. Náhradné bývanie sa obci podarilo vyriešiť v priebehu jedného dňa. Ďalší obyvatelia bytovky, ktorí obývali priestory nelegálne, museli situáciu riešiť svojpomocne.Ako dodal starosta, v danej lokalite aktuálne realizujú projekt zameraný na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod objektami marginalizovaných rómskych komunít.„V rámci tohto projektu veríme, že do konca tohto roka budú vysporiadané pozemky, kde plánujeme v tomto území výstavbu bývania. V časti, kde bol odstránený ‚vybývaný‘ dom, rátame s vybudovaním elokovaného pracoviska Základnej školy v Pečovskej Novej Vsi. Je to ale dlhá cesta, musíme splniť viaceré kritériá,“ doplnil Dujava.