NATO nechce Rusov podceniť, pripravuje nové vojenské plány

Nesmú Rusov podceňovať

Posilnenie obrany

Stav ukrajinskej protiofenzívy

3.7.2023 (SITA.sk) - I keď väčšina ruských pozemných síl bojuje na Ukrajine, sily Kremľa stále predstavujú hrozbu. V pondelok sa tak pre novinárov vyjadril predseda Vojenského výboru Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , admirál Rob Bauer Informuje o tom portál Politico s tým, že NATO pripravuje svoje nové vojenské plány predpokladajúc návrat Moskvy.„Sme presvedčení, že Rusi obnovia svoje sily. A preto sú plány postavené nie na aktuálnom stave ruskej armády, ale na stave ruskej armády pred tým, ako zaútočili na Ukrajinu,“ vysvetlil Bauer.Rusko sa podľa neho „z tejto vojny poučí’ a NATO „ho bude naďalej považovať za vážnu hrozbu“. To sa týka aj morí, vzduchu a vesmíru, kde sú ruské sily „stále veľmi, veľmi schopné“, a tiež jadrových kapacít.„Nikdy by sme nemali podceňovať Rusov a ich schopnosť odraziť sa, ako to už niekoľkokrát v histórii ukázali,“ upozornil Bauer.Na budúci týždeň sa lídri západnej aliancie stretnú v litovskom Vilniuse, kde odsúhlasia nové historické regionálne vojenské plány a budú diskutovať o tom, ako posilniť investície do obrany, zatiaľ čo Rusko pokračuje vo vojne na Ukrajine. Samit bude pritom podľa neho znamenať začiatok dlhého procesu implementácie týchto plánov.„Musíme sa pustiť do práce - aby sme dosiahli vyšší počet síl s vyššou pripravenosťou, musíme cvičiť podľa plánov, musíme nakúpiť spôsobilosti, ktoré potrebujeme,“ vymenoval s tým, že „si to vyžiada čas“. Uskutočnenie plánov pritom siaha od väčšieho náboru až po zabezpečenie výroby dostatočného množstva zbraní a munície, spolu s väčším množstvom zdrojov určených na obranu.„Spoločne potrebujeme viac peňazí, aby sme to mohli zaplatiť,“ vyjadril sa Bauer a dodal, že nový model NATO pre sily vysokej pripravenosti si bude okrem toho vyžadovať, „aby krajiny mali mechanizmus na zvýšenie počtu ľudí, ktorí sú k dispozícii pre ozbrojené sily“.V súvislosti s otázkami o stave ukrajinskej protiofenzívy sa pritom admirál ohradil proti vyjadreniam o sklamaní z ukrajinských síl. „Takýto typ operácie je mimoriadne náročný. Myslím si, že spôsob, akým to robia, je chvályhodný a myslím si, že sú - z dobrých dôvodov - na niektorých miestach opatrní,“ skonštatoval.