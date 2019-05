Asgreen je víťazom 2. etapy pretekov Okolo Kalifornie, P. Sagan 85.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lake Tahoe 14. mája (TASR) - Dánsky cyklista Kasper Asgreen sa stal víťazom 2. etapy pretekov Okolo Kalifornie. Na trati z Rancho Cordova do Lake Tahoe dlhej 214 km triumfoval v záverečnom špurte pred domácim Američanom Tejayom Van Garderenom, ktorý sa dostal na čelo celkového poradia.Tretí skončil so stratou štyroch sekúnd Talian Gianni Moscon. Slovenský reprezentant Peter Sagan, ktorý vyhral 1. etapu, zaostal a do cieľa prišiel na 85. mieste hneď za svojím bratom Jurajom Saganom so stratou 17:46 min na Asgreena. V celkovom poradí klesol na 67. priečku.