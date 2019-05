Liška po Kanade ťažko zaspával: Takéto sklamanie si nepamätám

Na snímke Adam Liška v zápase základnej A-skupiny Slovensko - Kanada na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 13. mája 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Košice 13. mája (TASR) - Ťažko sa hokejistom Slovenska hodnotila prehra 5:6 s Kanadou. V zápase viedli 2:0 aj 4:2 a za stavu 5:5 siahali po cenných bodoch, napokon však vyšli naprázdno. Útočník Adam Liška mal zo svojich dvoch gólov iba čiastočnú radosť, po mimoriadne nepríjemnej prehre sa mu len ťažko zaspávalo.povedal.Liškove zásahy znamenali priebežný stav 2:0 i 4:2, napokon však vyšli nazmar. Gól Marka Stonea v čase 59:59 znamenal tri body pre Kanadu.poznamenal.Slováci podali proti jednému z najväčších favoritov turnaja srdnatý výkon, ktorý podporili aj gólmi. Remíza, ktorá by znamenala minimálne cenný bod, sa však napokon nekonala.Mladý útočník sa do zápasových štatistík zapísal nielen dvomi gólmi, ale aj dvojminútovým trestom. Ten dostal v 47. minúte za predstieranie pádu pri kroščeku Duboisa. Pri otázke, či to skutočne filmoval, priznal:Slováci sa aj v treťom zápase mohli spoľahnúť na pomoc publika a zaplnená Steel Aréna bola opäť šiestym hráčom domáceho tímu. Divákov nabudených vedením 2:0 i 4:2 viackrát rozčertili verdikty rozhodcu, najmä pri neuznanom góle Tomáša Tatara.uviedol Liška.Po troch zápasoch sú na konte slovenského tímu tri body za výhru nad USA. Proti Fínom aj proti Kanade predviedli Slováci sympatický výkon, ten však nebol odmenený bodmi. Liška verí, že hokejová spravodlivosť sa prejaví v ďalších zápasoch.dodal.