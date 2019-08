Asi 37.000 obetí falošných zoznamiek dostane v Holandsku odškodné

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 21. augusta (TASR) - Približne 37.000 ľudí v Holandsku, ktorí prišli o svoje peniaze vinou falošných zoznamovacích serverov, má nárok na odškodné v celkovej výške deväť miliónov eur. Kompenzácie im vyplatí spoločnosť, ktorá stála za prevádzkou falošných zoznamovacích stránok na internete, uviedol v utorok spravodajský server DutchNews.nl.Webové stránky, ktoré prevádzkovala spoločnosť The Right Link, umožňovali ich používateľom vymieňať si správy s možnými záujemcami o zoznámenie alebo dohodnuté erotické dobrodružstvo. Používatelia falošných stránok platili za prístup na ne od 60 centov do jedného eura. Avšak mnoho osôb, ktoré sa návštevníkom stránok predstavili ako záujemcovia o zoznámenie, boli v skutočnosti zamestnanci spoločnosti, ktorých úlohou bolo udržať zákazníkov čo najdlhšie na linke.DutchNews.nl upozornil, že mnohí návštevníci prišli kvôli tejto podvodnej schéme o tisíce eur.Holandský úrad na ochranu spotrebiteľov (ACM) vlani po sérii sťažností uskutočnil kontrolu v priestoroch spoločnosti The Right Link a následne rozhodol o zrušení zoznamovacích stránok ako flirten.nl, sexdating.nl či bedmaatjes.nl.opísala situáciu hovorkyňa ACM Cateautje Hijmansová van den Berghová. Spresnila, že poškodení záujemcovia nikdy nedospeli k očakávanému "rande" a je správne, že ak boli oklamaní, musia dostať späť svoje peniaze.ACM uviedol, že bude pozorne sledovať činnosť spoločnosti The Right Link, aby sa ubezpečil, že zákazníci nie sú uvedení do omylu, čo je zároveň signálom aj pre ostatné spoločnosti ponúkajúce podobné služby, že musia dodržiavať literu zákona.