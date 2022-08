Asi pri mne stáli všetci anjeli a zemiaková medaila má cenu zlata, hovorí Volko po fantastickej stovke na európskom šampionáte (video)

Zemiaková medaila má cenu zlatu

Zlato si vybojoval Jacobs

17.8.2022 (Webnoviny.sk) - Elitný slovenský šprintér Ján Volko finišoval na fantastickom 4. mieste vo finále stovky mužov na majstrovstvách Európy v atletike, ktoré sú súčasťou Európskych šampionátov v nemeckom Mníchove.V utorkovom semifinále najprv výkonom 10,13 s. vyrovnal vlastný slovenský rekord a prebojoval sa medzi najlepšie okteto, o dve hodiny neskôr dosiahol o tri stotiny horší čas a práve spomenuté tri stotiny ho delili od pódia."Ani neviem, čo sa to vlastne stalo. Asi pri mne stáli všetci anjeli a dopredu ma tlačil celý môj tím, rodina a asi aj všetci, ktorí ma podporovali. To, čo prežívam, sa nedá opísať slovami. Toto je pocit, keď má zemiaková medaila cenu zlata,“ povedal Ján Volko podľa Slovenského atletického zväzu a pokračoval: "Je to jeden z mojich najcennejších výsledkov v kariére, ak vôbec nie najcennejší. Medaila síce nebola ďaleko, ale človek musí byť skromný. Keby mi niekto pred šampionátom povedal, že na stovke skončím štvrtý, asi by som sa len schuti zasmial a spýtal by som sa ho, aký mal deň a či si veľmi nevymýšľa. Som maximálne spokojný a šťastný. Tento úspech budem asi ešte veľmi, veľmi dlho spracovávať.“V druhom semifinále sa tesne v závere pretlačili pred Volka len Brit Reece Prescod a Talian Chituru Ali, lepší boli aj víťazi prvého a tretieho semifinále - Brit Zharnel Hughes a úradujúci olympijský šampión Talian Marcell Jacobs Vo finále sa Volko rovnako ako v semifinále predstavil v prvej dráhe. Odštartoval výborne a držal sa v popredí. Zlato si napokon výkonom 9,95 s. vybojoval favorizovaný Jacobs, druhý skončil obhajca prvenstva Hughes (9,99 s.) a bronz ďalší britský šprintér Jeremiah Azu (10,13). Volka napokon od pódia a ďalšieho vyrovnania osobného aj slovenského rekordu delili tri stotiny sekundy, finále absolvoval za 10,16 s.Dvadsaťpäťročný bratislavský rodák sa ako prvý Slovák predstavil vo finále šprintu na 100 alebo 200 m. Držiteľ medailového kompletu v behu na 60 m. z halových ME bol v Berlíne na kontinentálnom šampionáte "vonku" v nemeckom Berlín 2018 trinásty na stovke, na dvojstovke je slovenským maximom desiata priečka Martina Briňarského z Mníchova 2002.