Slovenský pohár v hokeji si zahrá iba jeden tím z extraligy. Zopakujú vlci zo Žiliny vlaňajší triumf?

Deviati začnú v predkole

Zápasy aj v televízii

16.8.2022 (Webnoviny.sk) - V sezóne 2022/2023 sa do hokejového Slovenského pohára zapojí dovedna 18 tímov zo všetkých troch seniorských ligových súťaží pod Tatrami, extraliga však bude mať zastúpenie iba jedného klubu.Medzi účastníkmi nechýba obhajca prvenstva z premiérového ročníka súťaže tím Vlci Žilina . Informácie priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Deväť družstiev začne účinkovanie v pohárovej súťaži už v predkole. O jednu miestenku do základnej A-skupiny zabojujú Považská Bystrica, Senica, Dolný Kubín a Púchov.Do B-skupiny sa dostane jeden z trojice Žiar nad Hronom, Kežmarok, Brezno a o poslednom účastníkovi v C-skupine rozhodne duel medzi Levicami a Rimavskou Sobotou.Hrať mali aj tímy Trebišova, Partizánskeho a Piešťan, no napokon sa z pohára odhlásili.Priamo do skupinovej časti sú nasadené Žilina, Skalica, Trnava, extraligový Prešov, Martin, Humenné, Topoľčany, Dubnica nad Váhom a klub Modré Krídla Slovan Bratislava."Teší nás, že Slovenský pohár pokračuje ďalším ročníkom, ktorého zápasy sa objavia už od predkôl na televíznych obrazovkách. Vážime si, že kluby opäť preukázali záujem o účasť v súťaži a tým napomáhajú budovať značku Slovenského pohára. Odmenou pre nich budú zvýšené odmeny. Všetkým tímom prajeme v zápasoch veľa šťastia,“ povedal manažér športového oddelenia SZĽH Rastislav Konečný . Víťaz SP získa 15-tisíc eur.Súboje v základných skupinách by mali podľa webu HockeySlovakia.sk vyvrcholiť 20. septembra, prvé zápasy semifinále play-off sú naplánované na november a odvety na december. Finále sa uskutoční vo februári 2023.