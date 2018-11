Asi tretina starostov v okrese Prievidza nemala protikandidáta

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 12. novembra (TASR) - Približne tretina starostov obcí v Prievidzskom okrese nemala v sobotňajších (10.11.) komunálnych voľbách protikandidáta. Okres tvorí 48 obcí a štyri mestá, v 15 obciach sa o funkciu uchádzal len súčasný starosta alebo starostka. Išlo o Dlžín, Kocurany, Kostolnú Ves, Lazany, Liešťany, Nevidzany, Nitrianske Rudno, Oslany, Podhradie, Poluvsie, Ráztočno, Rudniansku Lehotu, Seč, Tužinu a Zemianske Kostoľany.Svoj post spomedzi viacerých kandidátov obhájili súčasní starostovia a starostky v ďalších 19 obciach okresu, vyplýva z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Ide o Cigeľ, Diviacku Novú Ves, Diviaky nad Nitricou, Dolné Vestenice, Hornú Ves, Horné Vestenice, Chrenovec-Brusno, Chvojnicu, Jalovec, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianku, Lipník, Nitrianske Sučany, Opatovce nad Nitrou, Pravenec, Šútovce, Temeš, Valaskú Belú a Veľkú Čausu.Ešte pred voľbami do orgánov samosprávy obcí obyvatelia ďalších deviatich obcí vedeli, že na starostovskej stoličke dôjde s určitosťou k zmene, keďže sa súčasní predstavitelia o svoj mandát rozhodli opätovne neuchádzať. Bystričany po novom povedie 28-ročný obchodný manažér Filip Lukáč, Čavoj samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) Viliam Halaška, Kľačno SZČO Jozef Ďuriš, Koš stavebný majster Peter Závadinka, Lehotu pod Vtáčnikom štátny zamestnanec Ján Daňo, Nedožery-Brezany konateľ spoločnosti Jaroslav Pekár, Nitrianske Pravno učiteľ Andrej Richter, Porubu výkonný riaditeľ Tomáš Tóth a Sebedražie samostatná odborná inšpektorka Dana Kolláriková.Mandát na nasledujúce štyri roky neobhájil starosta Čerenian Ján Mokrý, ktorého nahradí prednosta tamojšieho obecného úradu Richard Masný. Na svojom poste končí i starosta Malej Čausy Peter Vido, pričom na jeho miesto príde elektrotechnik Jozef Krpelan. Malinovú po novom namiesto Márie Luprichovej povedie operátor výroby Juraj Stiffel, Nitricu namiesto Miroslava Beňadika IT špecialista Miroslav Jemala a Radobicu namiesto Stanislava Bartoša vedúca referátu kultúry, cezhraničnej spolupráce a občianskych aktivít Elena Valenteje.Starostovské posty v komunálnych voľbách v Prievidzskom okrese ovládli nezávislí kandidáti, v rámci všetkých 48 obcí ich obyvatelia zvolili do vedenia v 30 z nich. Nasleduje Smer-SD, ktorý bude mať starostu v 13 obciach okresu, kandidáti SNS zvíťazili v dvoch obciach. Po jednom starostovi budú mať strany Spolu-občianska demokracia, Sme rodina a KDH.Najmladším starostom v okrese bude 27-ročný Tomáš Tóth (nezávislý), ktorý zasadne do vedenia Poruby. Najstarším starostom 66-ročný Ivan Škrteľ (Smer-SD), ktorý obhájil svoj post v Ráztočne.