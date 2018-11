Komunálne voľby 2018 ONLINE: Vo voľbách dominovali nezávislí kandidáti

Obyvatelia slovenských miest a obcí si zvolili nových starostov, primátorov a komunálnych poslancov v takmer troch tisíckach samospráv. Reakcie víťazov aj porazených, oficiálnu tlačovú konferenciu Štatistického úradu, ale aj reflexie odborníkov budeme počas dňa prinášať v spravodajstve Teraz.sk a najdôležitejšie z nich nájdete na časovej osi tohto článku.

16:24

V komunálnych voľbách boli najúspešnejšími nezávislí kandidáti (NEKA) na starostov a primátorov, ktorých zvolili v 1232 obciach a mestách, čo predstavuje 42,42 percenta. Nasleduje Smer-SD, ktorého kandidáti uspeli v 592 mestách a obciach (20,38 percenta). Tretia je SNS so ziskom 160 (5,5 percenta) starostov a primátorov. Volilo sa v 2919 samosprávach. Volebná účasť bola 48,67 percenta. Oficiálne výsledky komunálnych volieb potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej tlačovej konferencii.

16:01

15:54

Výsledky volieb ukázali, že ľudia v mnohých častiach krajiny chcú zmenu. Na margo komunálnych volieb to uviedol prezident SR Andrej Kiska. Podľa prezidenta práve volebné výsledky ukázali, ako si ľudia predstavujú "slušné a poctivé Slovensko". "Túžba zmeniť Slovensko na kultúrnu krajinu je obrovská. Ľudia odmietli politiku štvavých kampaní, antikampaní, anonymov a osočovania," priblížil. Prezidenta potešilo, že do politiky vstupujú noví ľudia, ktorí "kladú dôraz na riešenia a spoluprácu". Nálada na zmenu štýlu politiky je podľa neho prísľubom aj do ďalších volieb, ktoré Slovensko čakajú.

bude mať po prvý raz primátorku, stala sa ňou Silvia Grúberová. Tridsaťsedemročná projektová manažérka a občianska aktivistka porazila svojich piatich mužských protikandidátov vrátane súčasného primátora Rudolfa Podobu (Smer-SD). "My sme neskutočne šťastní, nielen ja, ale celý môj tím a všetci ľudia, ktorí nás podporovali. Dnes máme milión správ, gratulácií. Cítime energiu, cítime, ako sa ľudia tešia z toho, že sa podarilo niečo prelomové v Handlovej a že zvíťazil tím Lepšej Handlovej, pretože nie je to len moje víťazstvo, ale víťazstvo všetkých tých ľudí, ktorí boli s nami. Máme v zastupiteľstve sedem poslancov, je to úžasné číslo a priznám sa, že my sme ani takéto krásne čísla nečakali," povedala pre TASR Grúberová.Na primátorskú stoličkuopäť zasadne bývalý dlhoročný primátor Dušan Šimka. Nezávislý kandidát, ktorý mesto viedol 24 rokov, porazil v sobotňajších voľbách svojich piatich mužských protikandidátov, vrátane súčasného primátora Daniela Daniša (nezávislý). "Veľmi oceňujem a vážim si súčasné zvolenie za primátora mesta, a to z dôvodu, že mi občania v Novákoch dali dôveru siedmykrát, do môjho siedmeho volebného obdobia. O to viac to oceňujem, že toto siedme zvolenie do funkcie primátora prišlo po štvorročnej pauze a že občania mali možnosť posúdiť moju 24-ročnú prácu, a teraz porovnať s prácou súčasného primátora. Občania ma vrátili späť, dostal som dôveru, aby som pre nich robil ďalšie štyri roky," reagoval na výsledky volieb Šimka.Mestská časť Bratislava-bude mať staronového starostu Jozefa Krúpu a deväťčlenné zastupiteľstvo so štyrmi nováčikmi. Všetci uspeli ako občianski kandidáti. Medzi 20 kandidátmi na poslanca bol iba jeden stranícky nominant zastupujúci koalíciu Smer-SD, SNS. Vo voľbách získal najmenší počet hlasov.je tesne nad 37 rokov, platí to aj pre samostatné skupiny poslankýň a poslancov. Úplne najmladšími poslancami MZ sú 27-roční Šimon Štefunko a Andrej Farkaš, na druhej strane rebríčka je 56-ročný Štefan Krištofík. Zo šiestich žien, ktoré zasadnú do novozvoleného 31-členného mestského zastupiteľstva (MZ) v Trnave, sú štyri učiteľky. Medzi 25 mužmi je najčastejšie zastúpené povolanie v oblasti IT technológií a manažérstva.ovládnu v novom volebnom období nezávislí poslanci. V 31-člennom mestskom parlamente na základe rozhodnutia voličov získali 11 poslaneckých kresiel nezávislí poslanci a 11 poslaneckých kresiel nezávislí kandidáti Tímu Hattas. Medzi zvolenými poslancami je aj novozvolený primátor Marek Hattas (nezávislý, Tím Hattas), ktorého by mal v mestskom parlamente nahradiť poslanec koalície OĽaNO, Sloboda a Solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie. Do mestského zastupiteľstva sa nedostal súčasný primátor Jozef Dvonč (Smer-SD, SNS), ktorý končí aj vo funkcii primátora.Starostke bratislavskejD. Čahojovej dali opätovnú dôveru viac ako dve tretiny voličov. Získala o takmer 4000 hlasov viac ako pri premiérovom volebnom víťazstve v roku 2014. „Veľmi ma teší opätovná podpora zo strany občanov, vnímam ju ako spätnú väzbu, že život v Karlovej Vsi sa po viacerých stranách zlepšil,“ uviedla starostka, ktorá bude vo svojom mandáte pokračovať aj v nasledujúcom období. Výraznú prevahu budú mať v mestskom zastupiteľstve nezávislí kandidáti, je ich 19. Päť mandátov získali kandidáti z Tímu Vallo, s podporou mimoparlamentných zoskupení Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia, jeden kandidát sa presadil ako nominant pravicovej koalície (SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska). Volebná účasť dosiahla v Karlovej Vsi 41,79 percenta.aj nasledujúce volebné obdobie povedie František Tám (Smer-SD, SNS). Bude to jeho štvrté volebné obdobie. "Chcem sa poďakovať občanom, že mi dali dôveru. Budeme pokračovať v projektoch, ktoré máme rozrobené. Zároveň budem chcieť vyzvať poslancov, aby sa skončilo s politikárčením a začalo sa robiť," povedal pre TASR znovuzvolený primátor. V 11-člennom mestskom zastupiteľstve bude záujmy obyvateľov hájiť šesť nezávislých poslancov, koalícia Smer-SD a SNS bude mať päť mestských poslancov. Volebná účasť dosiahla 58,16%.bude nasledujúce volebné obdobie sedieť 25 nových a 20 staronových mestských poslancov. Väčšina z nich bude zastupovať politické strany alebo hnutia - za koalíciu OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola bude mať mandát 15 poslancov a za Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia (OD)) 13 členov zastupiteľstva. Nezávislí poslanci obsadia 17 kresiel v mestskom parlamenteSúčasný primátorv okrese Košice-okolie Slavomír Borovský obhájil svoj post. Na čele Moldavy nad Bodvou bude druhé volebné obdobie po sebe. V piatich volebných obvodoch si obyvatelia za poslancov zvolili dokopy 12 mužov a jednu ženu. Mestské zastupiteľstvo bude tvoriť šesť nezávislých poslancov, traja za stranu SMK-MKP, traja za Most-Híd a jeden uchádzač o poslanecký mandát bol úspešný ako kandidát Strany rómskej koalície. Volebná účasť dosiahla v Moldave nad Bodvou úroveň 50,58 percenta.Staronovým primátorom mestasa v komunálnych voľbách s počtom hlasov 1278 (44,02 %) stal 51-ročný Iván Fenes zo Strany maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP). Mesto vedie od roku 2006. Účasť voličov v Gabčíkove bola 65,95 %. Novým primátorom mestasa v komunálnych voľbách s počtom hlasov 1241 (31,91 %) stal 33-ročný nezávislý Gergő Holényi. Účasť voličov bola vo Veľkom Mederi 53,52 %.Primátorsky postobhájil Vladimír Dunajčák (Smer-SD), ktorému odovzdalo hlasy 769 ľudí, čo predstavuje 45,2 %. Hlavou mestaaj naďalej zostáva nezávislý Peter Petrikán. Svoju dôveru mu prejavilo 1380 občanov, získal tak 54,22 %.Strana Smer-SD nikdy nebola dominantná v krajských mestách, na druhej strane výsledok v Nitre, kde prišiel o post dlhoročný primátor Jozef Dvonč (Smer-SD, SNS), prekvapil. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal podpredseda Smeru-SD. "Igor Choma v Žiline už nekandidoval, Richard Raši v Košiciach odišiel do exekutívy. Ostala nám len Nitra, kde nás výsledok prekvapil. Ale Jozef Dvonč neprehral s opozíciou, ale s nezávislým kandidátom," upozornil Blanár a poukázal na to, že Smer-SD má 590 starostov, ktorých strana nominovala samostatne. "Spoločne so SNS a Mostom-Híd sme niekde máličko pod nezávislými kandidátmi. Ale vyhrať sa nedá všade," pripustil.

Za podporu vo voľbách sa poďakoval aj súčasný primátor Bratislavy(nezávislý), ktorý post neobhájil. "Priatelia, bolo mi cťou 4 roky slúžiť vám, Bratislavčanom. Odchádzam s pocitom hrdosti na poctivú robotu, ktorú sme pre naše mesto urobili a na výsledky, ktoré tu po sebe zanechávame," napísal.bude aj najbližšie štyri roky šéfovať doterajší starosta Rudolf Kusý (nezávislý). Hlas mu odovzdalo 58,49 percenta voličov. "Voľby ukázali, že smer, ktorý sme v Novom Meste nastavili, je správny. Zisk viac ako 9000 hlasov beriem ako vysvedčenie za posledné štyri roky, keď máme za sebou miliónové investície do škôl, škôlok, verejných parkov, ale stali sme sa aj druhou najtransparentnejšou samosprávou na Slovensku," píše staronový starosta Kusý na margo víťazstva na svojom profile na sociálnej sieti. V takto nastavenom trende chce pokračovať.V 13-člennom mestskom parlamente Turčianskych Teplíc bude sedieť 11 nezávislých poslancov, zvyšní dvaja sú nominanti SNS. Nasledujúce štyri roky bude záujmy obyvateľov hájiť osem súčasných mestských poslancov.Kúpeľné mesto aj nasledujúce volebné obdobie povedie Igor Hus (nezávislý). Súčasný primátor získal z 3353 platných hlasov celkovo 1849. Volebná účasť dosiahla 61,08 %.Staronoví primátori krajských miest, ktorými sú napríklad(nezávislý),(nezávislý) a(nezávislý), chcú naďalej pokračovať v zmenách, s ktorými začali už pred štyrmi rokmi. Takmer všetci víťazi sobotňajších (10. 11.) komunálnych volieb sa v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 zhodli na tom, že jednou z ich priorít bude aj oblasť dopravy.

sa v komunálnych voľbách s počtom hlasov 1058 (56,48 %) stal 64-ročný(nezávislý). Vedie mesto už od roku 2006. Účasť voličov bola v Sládkovičove 42,37 % a zozbieraných bolo 1873 platných hlasovacích lístkov pre voľbu primátora. Vydaných aj odovzdaných obálok bolo 1906.bude aj nasledujúce štyri roky hájiť záujmy obyvateľov väčšina terajších poslancov. Vyplýva to z výsledkov sobotňajších (10.11.) volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré TASR poskytol zapisovateľ tamojšej mestskej volebnej komisie Martin Hlbočan. Staronovým(nezávislý).Nového starostu bude mať po sobotňajších (10. 11.) komunálnych voľbáchdoterajší starostovia svoj post obhájili. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov volieb, ktoré Štatistický úrad SR zverejnil na svojej internetovej stránke.

Najmenšia obec v okrese Skalicaspojila komunálne voľby, ktoré inicioval staronový starosta obce. V referende boli aj otázky, týkajúce sa priamo obce. V miestnom referende hlasovalo 75 voličov, z čoho 73 hlasov bolo platných.ovládnu po komunálnych voľbách nezávislí poslanci. V 25-člennom mestskom parlamente získali 20 kresiel.Novým primátorom mestasa v komunálnych voľbách s počtom hlasov 3237 (58,76 %) stal 47-ročnýzo Strany maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP)., kde primátorku Janu Vaľovú (Smer-SD) strieda Miloš Meričko (OĽaNO, KHD, SaS, Strana občianskej ľavice, Strana práce, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia), sa stal symbolom zlomu v spoločnosti. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal poslanec NR SR

budú mať v nasledujúcom volebnom období prevahu nezávislí poslanci. Z celkového počtu 21 poslaneckých kresiel obsadia 12. Koalícia Smer-SD, SNS a Strana zelených bude mať v mestskom parlamente päť mandátov, stranu NAJ – Nezávislosť a jednota budú zastupovať traja poslanci a KDH jeden zástupca. Celkovo budú v topoľčianskom zastupiteľstve zasadať štyri ženy a 17 muži.Ak chceme, aby sa krajina zmenila, musíme si uvedomiť, že Slovensko nie je Bratislava. V diskusnej relácii TA3 V politike na to upozornil šéf mimoparlamentného KDH Alojz Hlina. "Podľa mňa politické strany podcenili regióny. Z lídrov som jediným, kto počas volebnej noci vycestoval z Bratislavy. Vlani sme boli druhá najúspešnejšia strana v krajských voľbách, teraz sme druhí či tretí v komunálnych voľbách. Vyšlime signál do sveta, že sú tu kresťanskí demokrati a robia," apeloval.V komunálnych voľbách v sobotu odovzdalo svoje hlasy len. Dovedna bolo oprávnených voliť 12 väzňov, z nich desať právoplatne odsúdených a dvaja obvinení. TASR o tom v nedeľu informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž. Takáto veľmi nízka volebná účasť slovenských väzňov sa očakávala. Len málo z nich, na rozdiel od iných typov volieb (parlamentné, prezidentské, voľby do europarlamentu - pozn. TASR), malo totiž právo voliť.V bratislavskom Starom Meste opäť zvolili do miestneho zastupiteľstva aj poslankyňu NR SR(SaS). "Dostali ste ma do zastupiteľstva. Nezabudnite sa na mňa aktívne obrátiť s podnetmi na zlepšenie života na vašej ulici, pri vašom dome, vo vašej komunite. Budem tam pre vás,"doplnila k poďakovaniu na sociálnej sieti.zaznamenalo v komunálnych voľbách najlepší výsledok spomedzi parlamentných opozičných strán. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal líder hnutia Boris Kollár, ktorý ako meradlo použil počet zvolených starostov. "Samostatne ich máme najviac. Máme tiež 120 poslancov. Je to výborné," odkázal.

povedie najbližšie štyri roky prvýkrát žena. Daniela Galandová (nezávislá) pochádza z Oravy, v Snine už žije 16 rokov. "Neočakávala som to. Myslela som si, že tradiční voliči možno dajú priestor predsa len Sninčanovi a mužovi, lebo stále mi to tak bolo vytýkané pri mojich verejných stretnutiach s občanmi, ale nakoniec asi ľudí presvedčili aj výsledky práce a verím tomu, že aj reálny program a jednoducho sa nezľakli toho, že aj žena môže viesť mesto. Som veľmi vďačná za túto dôveru," uviedla pre TASR v nedeľu Galandová.zostáva primátorkou E. Maggiová (nezávislá). Získala 60,93 % hlasov voličov, za sebou nechala aj svojho vyzývateľa, predchádzajúceho primátora Jána Jánošku. V komunálnych voľbách hlasovalo 47,3 % z 4928 zapísaných voličov, podľa zapisovateľky volebnej komisie Jany Dunajčíkovej v 11-člennom zastupiteľstve príde k zmene iba v troch prípadoch. V zastupiteľstve budú sedieť v prevahe nezávislí poslanci, dva posty získalo KDH a jeden Smer-SD.Polícia hodnotí priebeh volieb na území Trnavského kraja ako pokojný. V ich závere prijala niekoľko podaní, ktoré policajné hliadky preverovali. "Ide o podanie v meste Piešťany, kde malo prísť k porušeniu volebného moratória a jeden priestupok bol prijatý v obci Ratnovce pre podozrenie z porušenia zákona o volebnej kampani," informovala v nedeľu krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová. Dva prípady riešili policajti v okrese Dunajská Streda, a to v obciach Hviezdoslavov, kde prijali trestne oznámenie pre podozrenie z ohovárania. V obci Vydrany podal občan podnet pre podozrenie z priestupku podľa zákona o volebnej kampani.Robiť z komunálnych volieb závery pre parlamentné voľby nemá žiaden zmysel. V diskusnej relácii TA3 V politike to zdôraznil predseda opozične. "Jediné, čo platí, je, že ľudia majú Smeru-SD plné zuby a chcú sa ho zbaviť. A to, na čo sa SaS najviac zameriava, sú voľby do NR SR. Ten vlak je však dobre rozbehnutý," myslí si.

potvrdiloOľgy Gyárfášovej nástup novej politickej generácie. "Tieto voľby potvrdili generačnú výmenu v slovenskej politike a nástup novej politickej generácie, ktorú tvoria mladí urbánni profesionáli. Ľudia, ktorí dokážu osloviť svojím zameraním na odbornosť a transparentnosť," uviedla. S prihliadnutím na výsledky nielen v Bratislave, ale i v ďalších slovenských mestách si myslí, že práve táto generácia presvedčila doteraz neoslovenú časť voličov, ktorú tvoria mestskí, proeurópski a liberálne zmýšľajúci ľudia.Cieľom stranyv sobotňajších voľbách bolo získať o desať percent starostov viac, ako strana mala doteraz, a získala o 30 percent viac. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal šéf strany Béla Bugár."Ako Most-Híd máme 127 starostov. Som veľmi rád. Získali sme pozície aj tam, kde SMK veľmi silne bojovala. Trend je pomaličky rastúci, to ma teší," deklaroval Bugár. Za úspechom nezávislých kandidátov vidí sprofanovanie politiky.

Mestobude viesť naďalej Zdenko Čambal (nezávislý). "Potvrdila sa komunikácia s občanmi zoči voči, znalosť veci a dennodenná práca v teréne. Holíč je tu pre všetkých a opäť raz sme dokázali, že sme moderné mesto s dobrým rodokmeňom," uviedol po zverejnení výsledkov štvornásobný primátor. K volebným urnám prišlo 48,29 percenta oprávnených voličovNa čelebude aj v nasledujúcom volebnom období súčasná primátorka Alexandra Pivková (nezávislá). Získala dovedna 4437 hlasov (66,22 percenta) z celkovo 6700 platných hlasov. Volebná účasť v Lučenci dosiahla úroveň 30,51 percenta. „Ďakujem veľmi pekne všetkým voličom, ktorí mi prejavili opäť dôveru, podporili ma svojím hlasom a takto ocenili našu doterajšiu prácu pre náš spoločný cieľ. Veľmi si vážim takúto významnú podporu. Je to pre mňa záväzok pokračovať naďalej v zodpovednej a intenzívnej práci, pretože máme radi naše mesto a chceme v ňom spoločne slušne a spokojne žiť,“ uviedla primátorka.Koaličnádosiahla v komunálnych voľbách historický úspech. Ešte nikdy nemala 160 vlastných starostov a primátorov a ďalších 50 koaličných a 1700 poslancov. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal šéf strany. Aj on uznáva vzostup nezávislých kandidátov. "Komunál sa ešte nezávislým politikom riadiť dá, ale predstavte si 150 nezávislých poslancov v NR SR, ktorí sa nikdy nedohodnú. Štát musia riadiť stabilizované skupiny ľudí. Tam, kde končia politické strany, začína diktatúra," upozornil.

Víťazom komunálnych voliebsa stal Pavol Bečarik, ktorý kandidoval s podporou koalície strán Smer-SD, SNS a Most-Híd. Podporilo ho takmer 53 percent voličov. „Mojím cieľom je pokračovať v projektoch, ktoré už sú v meste naštartované, a pustiť sa možno aj do ďalších, odvážnejších. Čaká nás veľa práce najmä v otázkach zabezpečenia pracovných príležitostí, bývania, zložitých dopravných situácií, materských škôlok, ale aj opatrovateľskej služby či domova dôchodcov,“ vymenoval Bečarik.V 19-člennom zastupiteľstve mestabude osem mestských poslancov nezávislých, rovnaký počet zvolili obyvatelia za stranu Smer-SD. SNS bude mať dvoch mestských poslancov a KDH jedného. Vo svojej práci bude v mestskom parlamente aj nasledujúce štyri roky pokračovať deväť súčasných mestských poslancov. Novou primátorkou Bánoviec nad Bebravou bude pedagogička a školská psychologička Rudolfa Novotná. Volebná účasť v Bánovciach nad Bebravou dosiahla 41,65 %.Poslanec NR SR, ktorý v parlamente pôsobí ako nezaradený, sa nedostal do mestského zastupiteľstva v Košiciach. "Aj keď som s počtom vyše 2000 hlasov zostal pod hranicou zvoliteľnosti (ako 2. náhradník) do mestského zastupiteľstva, považujem za úspech, že som si zachoval dôveru toľkých Košičanov. Aj naďalej budem pokračovať vo svojej práci za lepšie Slovensko," napísal na svojom facebookovom profile.V bratislavskomvystrieda doterajšieho starostu Radoslava Števčíka (nezávislý) urbanistka, bývalá odborná zamestnankyňa bratislavského magistrátu a súčasná poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Zuzana Aufrichtová. Kandidátke s podporou sedemkoalície SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina, OKS, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska odovzdalo hlas 36,59 percenta voličov. "Vážim si to, lebo len veľkorysý prístup prináša priestor pre rozvoj. Voliči ocenili novú tvár a špeciálne si cením, že pochopili odkaz, že obsah je dôležitejší ako obal," uviedla pre TASR Aufrichtová.K voľbám sa vyjadril aj predseda strany Smer-SD. "Blahoželám Andrejovi Dankovi (SNS), lebo má veľmi dobrý výsledok, ale aj Bélovi Bugárovi (Most-Híd), lebo má lepší výsledok ako SMK. Potvrdilo sa, že táto koalícia stranícky nemá alternatívu. Ukázalo sa, že opozícia reálne neexistuje, je to bublina. Jedinou reálnou opozíciou je KDH," povedal v diskusii televízie TA3. Podľa jeho slov napriek mediálnemu lynču voči Smeru-SD táto strana dosiahla uspokojujúci výsledok.

bude mať po prvý raz na čele ženu, stala sa ňou Anna Mierna (NOVA, SaS, OĽaNO). Jej prvým krokom po nástupe do funkcie bude otvoriť úrad pre občanov. "Volebnú kampaň hodnotím ako korektnú. Možno niektorí ľudia mali pocit, že bola aj negatívna, ale ja možno tým, že som pracovala v Trnave a nebola som celých 24 hodín vtiahnutá do tohto boja, som to tak nevnímala,“ vyjadrila sa. V Skalici sa na voľbách zúčastnilo 46,36 percenta oprávnených voličov, čo je najviac od roku 1990.Novým primátorom mestabude 46-ročný Miloš Mojto (nezávislý). Vo voľbách dostal Mojto 1143 hlasov (40,31 %). Vo funkcii primátora vystrieda Františka Bagina (SNS). Volebná účasť v Nemšovej dosiahla 54,92 %.Víťazom voliebsa stal doterajší primátor Martin Tomčányi (nezávislý). Získal 3885 hlasov, čo predstavuje 71,25 %. Účasť voličov na voľbách bola 40,44 %. V 19-člennom mestskom zastupiteľstve bude 10 nezávislých poslancov, strana Starostovia a nezávislí kandidáti, Smer-SD a SNS majú dva poslanecké posty, po jednom KDH, Doma dobre a Spolu-OD. V zastupiteľstve zasadnú opäť aj rodinní príslušníci, bratia Dušan a Michal Irsákovci, a tiež otec so synom – Pavol a Ondrej Kurbelovci. Ani jedna z týchto dvojíc nekandidovala za rovnaký subjekt.Novým primátoromsa stal 31-ročný právnik a projektový manažér mesta Viliam Kall (nezávislý). Z celkového počtu 2479 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora získal 1138 hlasov (45,90 percenta).NovozvolenýPeter Fiabáne považuje za jednu z kľúčových vecí oslovenie všetkých relevantných inštitúcií mesta a ich spoluprácu. "Či už ide o Žilinskú univerzitu, vyšší územný celok, silných podnikateľov. Len vtedy vieme mesto posunúť ďalej. Som pripravený vytvárať odborné tímy, ktoré nadviažu na Plán ZA. Nadviažu dokonca aj na plány ďalších kandidátov na primátorov. Toto dať dokopy ako základnú vec, na ktorej musíme pracovať a posúvať sa dopredu," povedal.

V mestskom zastupiteľstve (MsZ)bude mať väčšinu poslancov strana Spolu-občianska demokracia, ktorej podpredsedníčkou je znovuzvolená primátorka mesta Katarína Macháčková. Mimoparlamentná strana bude mať 15 poslancov, päť poslancov bude mať koalícia SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina-Boris Kollár a Progresívne Slovensko (PS). Nezávislí poslanci budú štyria a jedného poslanca bude mať koalícia Smer-SD, SNS a Strana zelených (SZ).(MsZ) sa oproti súčasnému volebnému obdobiu výrazne obmení. Zo 41 aktuálnych mestských poslancov bude 25 nových tvárí. Najväčšie zastúpenie v mestskom parlamente budú mať nezávislí poslanci (18). Spolu 12 poslancov úspešne kandidovalo za koalíciu politických strán SaS, KDH, SMK-MKP,NOVA a OKS. V mestskom parlamente budú Košičanov zastupovať štyria poslanci za stranu Smer-SD. Úspešní boli aj štyria kandidáti za koalíciu strán OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, Zmena zdola, Demokratická únia a Demokratická strana. Po jednom zástupcovi budú mať aj politické strany Spolu-občianska demokracia, Šport do Košíc a na Východ a Strana rómskej koalície – SRK.Pre koaličnú stranuje fakt, že po sobotných voľbách nebude mať v žiadnom krajskom meste primátora pomerne neúspech, skonštatoval pre TASR politológ Pavol Baboš."Čoraz viac dostáva 'na frak' najmä v mestskom prostredí strana Smer-SD. Nie je to spôsobené iba náladami voličov. Do istej miery je to spôsobené aj tým, že Smer-SD ako keby nedokázal postaviť nových zaujímavých kandidátov," povedala pre TASR politologička Darina Malová.Víťaz boja oMatúš Vallo (Progresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia) porazil podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov svojho protikandidáta – dosluhujúceho šéfa bratislavskej samosprávy Iva Nesrovnala rozdielom 29.047 hlasov voličov. Vallo získal vo voľbách 58.578 hlasov (36,54 percenta). Na druhom mieste skončil nezávislý kandidát Václav Mika s 36.661 hlasmi (22,86 percenta) a za ním sa umiestnil Nesrovnal so ziskom 29.531 hlasov (18,42 percenta).

11:32

V Trnave bude v 31-člennom zastupiteľstve sedieť 28 poslancov, ktorí kandidovali ako nezávislí. Z nich je 24 z platformy Petra Bročku Lepšia Trnava. Tri kreslá získala platforma Priateľská Trnava. Koalícia Naše mesTTo má dvoch poslancov a jedného Smer-SD. O zložení mestského zastupiteľstva rozhodol v dvoch prípadoch pri rovnosti hlasov žreb.



11:29

Novým primátorom Starej Turej bude v nasledujúcom štvorročnom volebnom období manažér Leopold Barszcz (nezávislý). Barszcz získal v komunálnych voľbách 1431 platných hlasov (48,90 %) a na druhé miesto odsunul doterajšiu primátorku Annu Halinárovú (Smer-SD), ktorá získala 1113 hlasov. Volebná účasť v Starej Turej dosiahla 38,65 %.



11:26

Novým primátorom mesta Galanta sa v komunálnych voľbách s počtom hlasov 2377 (45,66 %) stal 45-ročný nezávislý Peter Paška. Bude tak viesť mesto druhé volebné obdobie po sebe. Účasť voličov bola v Galante 38,52 % a zozbieraných bolo 5205 platných hlasovacích lístkov pre voľbu primátora.



11:22

Záchranári zasahovali vo volebných miestnostiach desaťkrát. Posádky privolali v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom a v Košickom kraji. "Na mieste ošetrili pacientov s hypertenziou a sťaženým dýchaním, pričom nebol potrebný ich prevoz do nemocnice, prípadne ho pacienti sami odmietli," uviedla hovorkyňa Alena Krčová. Záchranári previezli do nemocničných zariadení päť osôb, najmä seniorov, ktorí skolabovali, mali problémy s tlakom, prípadne spadli a zranili sa.



11:18

Zoltán Hájos zo Strany maďarskej komunity (Magyar Közösség Pártja: SMK-MKP) bude viesť Dunajskú Stredu už tretie volebné obdobie po sebe. Post obhájil s počtom hlasov 3127 (44,19 %). Účasť voličov bola v Dunajskej Strede 36,32 % a zozbieraných bolo 7075 platných hlasovacích lístkov pre voľbu primátora.



11:14

Nezávislý kandidát Peter Bročka obhájil kreslo primátora v Trnave. "Ďakujem nie len za seba, ale aj za poslancov Za lepšiu Trnavu, ktorých bude v zastupiteľstve až 24 z 31. S tým súvisí ešte väčšia zodpovednosť za každé jedno rozhodnutie," napísal na sociálnej sieti. "Skvelá správa je, že Trnava svojim 4 ročným príbehom otvorila dvere k zmene aj v Bratislave a Nitre. Chalani majú pred sebou kopu práce a dúfam, že sa jej chopia s chladnou hlavou a pevnou vôľou," dodal.





11:09

Vo volebnom období 2018 – 2022 budú v mestskom zastupiteľstve v Piešťanoch prevažovať nezávislí kandidáti. Ako nezávislý kandidoval aj novozvolený primátor Peter Jančovič, ktorý získal od piešťanských voličov 2930 hlasov, čo predstavuje 32,6 percenta hlasov, keď porazil doterajšieho primátora Miloša Tamajku. Volebná účasť v kúpeľnom meste bola 37,12 %



11:06

Primátorom Zlatých Moraviec zostáva aj na nasledujúce štyri roky 60-ročný Dušan Husár, ktorý kandidoval s podporou strán Smer-SD a SNS. Z celkového počtu 4360 odovzdaných platných hlasovacích lístkov získal 3268 hlasov. Husára tak vo funkcii potvrdilo 74,95 percenta hlasujúcich voličov. Volebná účasť v Zlatých Moravciach dosiahla 42,69 percenta.



11:04

Podľa politológov nie je úspech nezávislých kandidátov v komunálnych voľbách ničím výnimočný. "Konkrétne dôvody úspechu sa môžu líšiť od mesta k mestu. Môže ísť napríklad o aktivity z minulosti, keďže väčšina z nich bola aktívna už na regionálnej úrovni, robili veci pre mesto, alebo boli v mestskom zastupiteľstve," skonštatoval pre TASR politológ Pavol Baboš.

Politológ Daniel Kerekeš pre TASR označil za prekvapenie fakt, že nezávislí kandidáti dokázali zvíťaziť v krajských mestách. "Človek už nemusí mať politickú značku na to, aby voľby vyhral aj v krajskom meste," skonštatoval.



11:00

Novým primátorom Senca sa stal doterajší viceprimátor Dušan Badinský. Kandidoval ako nezávislý. Podľa neoficiálnych výsledkov získal 44,53 percenta všetkých odovzdaných hlasov. V novozvolenom zastupiteľstve prevažujú občianski kandidáti, v 19-člennom poslaneckom zbore mesta ich bude sedieť 15, ďalší traja sú nominantmi SMK a jeden Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Takmer polovicu z úspešných kandidátov zastupujú ženy, je ich osem



10:57

Na post primátora historického mesta Levoča sa po štyroch rokoch vracia Miroslav Vilkovský. Kandidoval ako nezávislý a podľa neoficiálnych výsledkov si získal takmer 42-percentnú podporu voličov.

„Tento výsledok pre mňa nie je ani veľmi prekvapením. Kampaň som tentokrát poňal úplne inak, žiadne veľké bilboardy, postavil som to na osobných stretnutiach s ľuďmi a už tí mi signalizovali, že by to mohlo vyjsť,“ uviedol pre TASR Vilkovský, ktorý post primátora zastával v rokoch 2006 až 2014.



10:53

V bratislavskom Lamači vystrieda doterajšieho starostu Petra Šramka jeho zástupca Lukáš Baňacký. Vicestarostovi, ktorý kandidoval s podporou pravicovej koalície (SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina – Boris Kollár, OKS, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska) odovzdalo hlas 46,51 percenta lamačských voličov.



Baňacký pre TASR povedal, že silný mandát, ktorý mu voliči dali, chce presadzovať s nosnou myšlienkou tímu a spolupráce s poslancami v miestnom zastupiteľstve. "Verím, že ak sa dokážeme spojiť, bude to funkčný celok a dokážeme sa posunúť ďalej," uviedol.



10:50

Primátor Michaloviec Viliam Zahorčák (Smer-SD, SNS, Most-Híd a Strana zelených Slovenska) obhájil po štvrtýkrát svoj titul a mesto povedie ďalšie štyri roky. Získal 4655 z 11.760 platných hlasov, čo predstavuje 39,58 %. "Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí mi opätovne, ale aj tým, ktorí mi prvýkrát dali dôveru a veľmi si to cením a verím, že nebudú sklamaní z môjho ďalšieho štvorročného pôsobenia. Ideme pokračovať v tom, čo sme začali. Žiadnych 100 dní, ideme od zajtra normálne fungovať a verím, že všetko to, čo sme sľúbili, čo sme začali, naplno rozbehneme," uviedol pre TASR Zahorčák v nedeľu.



10:46

K voľbám sa vyjadrila aj europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD). "Volebné výsledky, podobne ako v regionálnych voľbách, potvrdili dominanciu nezávislých kandidátov. Je na politických stranách a hnutiach, aby sme si zanalyzovali dôvody. Koaličné aj opozičné strany," zhodnotila na sociálnej sieti.





10:42

Novým primátorom Dubnice nad Váhom bude 32-ročný manažér Peter Wolf (nezávislý). Wolf získal v sobotných 3554 hlasov (41,01 %) a po 12 rokoch vystrieda v primátorskom kresle doterajšieho primátora Jozef Gašparíka (nezávislý). V Dubnici nad Váhom odovzdalo platné hlasy 44,39 % voličov.



10:39

V 31-člennom mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Prešove zostane v nasledujúcom volebnom období 17 doterajších poslancov a 14 poslancov bude nových. Najsilnejšou, 12-člennou koalíciou podľa počtu poslancov bude koalícia strán KDH, OĽaNO a NOVA, ktorá vo voľbách podporovala súčasnú primátorku Andreu Turčanovú. Najvyšší počet hlasov voličov získali 67-ročný futbalový tréner Mikuláš Komanický (2066), 33-ročná vysokoškolská pedagogička Zuzana Bednárová (1904) a 48-ročný správca majetku Igor Kivader (1670).



10:36

V kresle primátora Novej Dubnice zostáva aj pre budúce štvorročné obdobia Peter Marušinec (Smer-SD, SNS). Získal 3271 hlasov (80,69 %), jeho protikandidáti Tibor Kramár (SaS, OĽaNO, KDH, Zmena zdola, demokratická únia, OKS) 430 (10,61 %) a Gabriela Krupová (Ľudová strana Pevnosť Slovensko) 353 hlasov (8,71 %).



10:30

Novozvolený primátor Bratislavy Matúš Vallo (Progresívne Slovensko, Spolu) ocenil, že podľa neoficiálnych výsledkov komunálnych volieb bude viac ako štvrtina členov zastupiteľstva z jeho tímu. "Toto je veľká vec, ktorá v Bratislave dlhé roky nebola. Prinášame mestu novú energiu a nový pohľad. Bratislava si želá zmenu, a to nielen zmenu politikov, ale aj zmenu prístupu k mestu a k správe vecí verejných," dodal.

Michal Sýkora je slovenským rekordérom, vo funkcii bude jubilejný desiatykrát. Po prvý raz v histórii však v komunálnych voľbách nemal súpera a svoju podporu mu vyjadrilo 767 tamojších obyvateľov.Na pozíciu starostu Štrby nastúpil ako 28-ročný, bol medzi zakladateľmi Združenia miest a obcí Slovenska a ako sám tvrdí, v samospráve sa cíti ako ryba vo vode. "V obciach je život a priestor na sebarealizáciu je tu veľký, je to o robote, o ničom inom," zdôraznil.Súčasný primátorMiroslav Kollár (nezávislý) prekonal svojho najväčšieho súpera Olivera Pestúna o 32 hlasov. Na facebooku priznal volebnú porážku, keď ešte neboli zrátané všetky hlasy, následne sa ospravedlnil. "Musím sa vám všetkým hlboko ospravedlniť - podľa predbežných informácií od našich pozorovateľov z okrskov som to nedal. Podľa oficiálnej zápisnice áno. Prepáčte všetci, ktorých to vyprovokovalo k emotívnym reakciám,“ napísal okolo 5. hodiny na rovnakom mieste. Dodal, že "je po voľbách, dajme bokom staré spory a poďme pracovať. Spolu".budú mať podľa prvých výsledkov komunálnych volieb desať nových a sedem staronových starostov. Dosluhujúceho starostuVladimíra Bajana, ktorý už na túto funkciu v týchto voľbách nekandidoval, nahradí Ján Hrčka (SaS, Nova, KDH, OKS a Sme rodina). Novou starostkoubude Zuzana Aufrichtová (SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina, OKS, Nova, Zmena zdola). Novým starostom Ružinova bude Martin Chren (nezávislý). Vzvíťazil Zoltán Pék (Most-Híd, SaS, Sme rodina, OKS, Nova). Zmena nastane aj v, kde súčasného starostu Petra Pilinského (nezávislý) v boji o starostovské kreslo porazil Michal Drotován (nezávislý). Novým starostombude Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova). Viac povedie aj nasledujúce volebné obdobie súčasný primátor Ján Rubis (Smer-SD, Most-Híd). Rubis získal 705 hlasov (44,96 percenta) z celkovo 1568 platných hlasov. Volebná účasť v Giraltovciach dosiahla 49,30 percenta.Poslanec NR SR Milan Uhrík (ĽS-NS) ocenil volebnú účasť. "Som rád, že ľudia sa začínajú zaujímať o veci verejné," napísal s tým, že tieto voľby neboli podľa jeho slov pre stranu ĽS-NS prioritou.sa očakáva dnes, v nedeľu 11. novembra po zasadnutí Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o 16.00 h.

10:01

Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková (Smer-SD, SNS, SMS) obhájila v sobotných komunálnych voľbách svoj post. Podľa prvých výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, ju volilo 2164 obyvateľov, čo je 54,22 percenta. Volebná účasť dosiahla v Banskej Štiavnici 49,78 percenta.



9:56

Novým primátorom Sabinova sa stal Michal Repaský. V sobotných komunálnych voľbách kandidoval ako nezávislý. Z celkového počtu 4633 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora získal 2669 hlasov (57,60 percenta).



9:48

Martin Klus (SaS) poďakoval za hlasy, ktoré získal ako kandidát v Banskej Bystrici. "Sľubujem, že budem i naďalej vytrvalo a dôsledne hájiť záujmy všetkých občanov Banskej Bystrice," napísal. Poblahoželal tiež staronovému primátorovi Jánovi Noskovi (nezávislý).





9:42

V Púchove vystrieda Katarína Heneková v primátorskom kresle svojho manžela Rastislava, ktorý už nekandidoval. Stane sa prvou ženou v primátorskom kresle v Púchove. Svoje víťazstvo považuje po „špinavej“ kampani za zadosťučinenie. Získala 2272 platných hlasov (28,35 %).



9:37

Prekvapením sa skončili primátorské voľby v Trenčianskych Tepliciach. Novou primátorkou kúpeľného mesta bude v nasledujúcom volebnom období Zuzana Frajková Ďurmeková (nezávislá). Získala 35,26 % hlasov a po 12 rokoch vystrieda vo funkcii Štefana Škultétyho (nezávislý).



9:30

Tablet.TV vám prináša záznam z tlačovej konferencie víťaza volieb v Bratislave, budúceho primátora Matúša Valla (Progresívne Slovensko, Spolu).





9:24

Primátor Žarnovice Kamil Danko (Smer-SD, Most-Híd a SNS) obhájil v sobotných voľbách svoj post a mesto povedie aj ďalšie štyri roky. Svoj hlas mu odovzdalo 1683 voličov (68,35 percenta). Účasť vo voľbách dosiahla v Žarnovici 50,21 percenta.



9:19

Novou primátorkou Svidníka sa stala Marcela Ivančová. V sobotných komunálnych voľbách kandidovala ako nezávislá. Z celkového počtu 4395 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora získala 1744 hlasov (39,68 percenta). Celková účasť dosiahla 48,33 percenta.



9:14

V Novom Meste nad Váhom zvíťazil Jozef Trstenský (Smer-SD). S podporou 49,56 percenta tak obhájil funkciu. Volieb sa zúčastnilo 45,83 percent voličov.



9:06

Novou primátorkou Poltára na ďalšie volebné obdobie bude Martina Brisudová (nezávislá). Voľby vyhrala s počtom získaných hlasov 881 (35,4 percenta). Účasť vo voľbách dosiahla takmer 54,7 percenta.



9:02

Takto reagovala na výhru vo voľbách staronová primátorka Prešova Andrea Turčanová (KDH, OĽaNO, NOVA).





8:59

Primátorom Detvy na ďalšie volebné obdobie bude Ján Šufliarský (nezávislý). S počtom získaných hlasov 2560 (52,5 percenta) tak obhájil svoju doterajšiu pozíciu. V Detve odovzdalo hlas kandidátom na primátora 4876 voličov. Účasť vo voľbách dosiahla asi 41,1 percenta. Voliči si vyberali hlavu mesta spomedzi troch kandidátov.



8:55

Bánovce nad Bebravou bude viesť žena. Vo voľbách zvíťazila Rudolfa Novotná, nezávislá kandidátka. Podporilo ju 39,29 percenta voličov.



8:49

Staronovým primátorom Krupiny je Radoslav Vazan. Funkciu obhájil s počtom získaných hlasov 1433 (43,2 percenta). Účasť vo voľbách bola 53,5 percenta. Voliči si vyberali hlavu mesta spomedzi piatich kandidátov.



8:45

Post primátora Trebišova obhájil Marek Čižmár, ktorý kandidoval ako nezávislý. Získal 51,56 percenta hlasov. V meste odovzdalo hlas kandidátom na primátora 7932 voličov. Volebná účasť predstavovala 44,06 percenta.



8:39

Obyvatelia Rožňavy si zvolili za nového starostu Michala Domika (nezávislý). Podporilo ho 32,87 percent voličov.



8:34

Bardejov povedie aj nasledujúce volebné obdobie 63-ročný Boris Hanuščak (Smer-SD, Most-Híd, SNS). Získal 4838 hlasov (42,56 percenta) z celkovo 11.367 platných hlasov. Volebná účasť v Bardejove dosiahla úroveň 45 percent.



8:29

Novým primátorom mesta Piešťany sa stal nezávislý kandidát Peter Jančovič. Podporilo ho 32,60 percent voličov.



8:22

Veronika Remišová (OĽaNO) poďakovala voličom za hlasy pre kandidátov, ktorí kandidovali s podporou hnutia OĽaNO. "Kandidáti s našou podporou vyhrali v mnohých mestách. Osobitne ma teší Žilina, Prešov a hlavne Humenné. Počas kampane som bola viackrát na Východe a Humenné pod primátorkou zo Smeru potrebovalo zmenu k lepšiemu," zhodnotila na sociálnej sieti.





8:17

V 31-člennom mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Žiline zostane v nasledujúcom volebnom období 18 doterajších poslancov a 13 poslancov bude nových. Absolútnu väčšinu tvoria nezávislí poslanci, ktorých bude 25. Traja poslanci budú zastupovať koalíciu OĽaNO, SaS, OKS, NOVA a po jednom poslancovi budú mať KDH, Smer-SD a SPOLU-občianska demokracia.



8:13

Vo väčšine krajov už volebné komisie stihli spracovať všetky zápisnice. Niekoľko ich ešte zostáva v Bratislavskom, Trnavskom a Košickom kraji, uvádza Štatistický úrad SR na stránke.



8:10

Vo Zvolene zvíťazila v boji o post primátora opäť nezávislá kandidátka Lenka Balkovičová. Získala 37,39 hlasov.



8:05

Len päť žien bude v najbližších štyroch rokoch sedieť v 31-člennom mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Banskej Bystrici. Drvivá väčšina poslancov sú nezávislí. Do mestského parlamentu zasadne 22 staronových poslancov, ktorí si v sobotňajších komunálnych voľbách obhájili svoje poslanecké kreslá spomedzi 117 kandidátov.



8:02

Novým primátorom Ilavy bude nezávislý kandidát, 49-ročný ekonóm Viktor Wiedermann. V sobotných (10. 11.) komunálnych voľbách získal 1740 hlasov (69,96 %) a vo funkcii vystrieda Štefana Daška (nezávislý).



7:57

Juraj Říha obhájil post primátora v Malackách, získal takmer 87 percent hlasov.

"K úspechu stačí štyri roky poctivo pracovať a ľúbiť toto mesto. Ďakujem všetkým za obrovskú podporu a vzpruhu do ďalšej práce. Blahoželám aj novozvoleným poslancom a teším sa na spoluprácu počas ďalších štyroch rokov." vyjadril sa.