Asistované sčítanie ľudí sa posunie, zmenu si vyžiadala stále vážna epidemická situácia

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Termín asistovaného sčítavania obyvateľov sa posunie. Vyplýva to z novely zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktorú vo štvrtok 28. januára Národná rada SR (NR SR) schválila 114 hlasmi. Takzvané asistované sčítanie slúži pre tých, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sami, alebo s pomocou blízkych elektronicky sčítať.Zmenu si podľa predloženého materiálu vyžiadala epidemická situácia na Slovensku. Vykonávanie asistovaného sčítania počas závažnej epidemickej situácie v SR by ohrozovalo verejné zdravie zraniteľných skupín, najmä seniorov, respektíve by bolo v rozpore s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a uzneseniami vlády o vyhlásení mimoriadnej situácie a o predĺžení núdzového stavu z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie.Sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15. februára do 31. marca. Obce by mali vykonať od 1. apríla do 31. októbra dosčítavanie, ktorým zabezpečí asistované sčítanie.