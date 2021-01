Spoločnosť Tipos uzatvorila zmluvy za milióny eur, cenu pritom zrazili výrazne nadol

Agentúra pokryje široké spektrum aktivít

Výhodné cenové podmienky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Národná lotériová spoločnosť Tipos uzatvorila zmluvu na poskytovanie služieb reklamnej a marketingovej agentúry a taktiež zmluvu k nákupu vysielacieho času. Celková hodnota bez dane oboch zmlúv predstavuje viac ako 5 miliónov eur. Najväčšiu časť, a to 3,949 milióna eur, tvoria marketingové služby. Pri tomto tendri bola pritom pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky 11,857 milióna eur bez dane.Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa spoločnosti Ivana Skokanová , zmluvu na poskytovanie služieb reklamnej a marketingovej agentúry uzatvorili na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného ešte v novembri 2019.„Vzhľadom na to, že spoločnosť Tipos, národná lotériová spoločnosť, poskytuje rozsiahlu ponuku produktov a služieb v konkurenčnom prostredí, využíva na ich propagáciu aj rozsiahlu paletu reklamných a marketingových služieb,“ uviedla Skokanová.Vysúťažená reklamná agentúra, M Kreo, s.r.o., tak bude v rámci spolupráce so spoločnosťou Tipos pokrývať široké spektrum aktivít.Napríklad tvorbu a produkciu reklamných spotov, návrhy kreatívnych konceptov a produkciu reklamných kampaní pre všetky media typy, tvorbu komunikačnej stratégie pre jednotlivé značky Tiposu, návrh dizajnu predajných miest, kreatívu POS materiálov a tiketov, ale napríklad aj služby v oblasti sociálnych médií, redizajn webov a iné.Rámcovú dohodu uzatvorili na štyri roky, pričom maximálny objem môže, ale nemusí spoločnosť Tipos podľa Skokanovej vyčerpať. „Víťazný uchádzač predložil ponuku, ktorá je o 66,7 percenta nižšia, ako bola predpokladaná hodnota zákazky,“ skonštatovala Skokanová.Čo sa týka zmluvy k nákupu vysielacieho času, ide o zmluvu na vysielanie reklamy na televíznych a rádiových kanáloch RTVS. Týka sa to reklamných spotov na číselné lotérie Loto či Eurojackpot, reklamných spotov na eTipos a spotov na všetky ostatné produkty spoločnosti Tipos ako aj sponzorských odkazov, vrátane vysielania informácie pre tipujúcich.Je to teda relácia, ktorá tipujúcim každý deň prináša aktuálne informácie o vyžrebovaných číslach v lotériách firmy Tipos. Maximálny finančný objem v zmluve je podľa Skokanovej stanovený na zabezpečenie mediálneho priestoru na celý rok 2021.„Zmluva nás nezaväzuje ho v takom objeme aj objednať. Podarilo sa nám vyrokovať veľmi výhodné cenové podmienky, a to aj napriek mediálnej inflácii na televíznom trhu. Ceny sme teda oproti minulým rokom významne znížili, a to dokonca aj v porovnaní s cenami, ktoré sa nám podarilo vyrokovať v priebehu roka 2020,“ dodala Skokanová.