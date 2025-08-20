Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

20. augusta 2025

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska spustila 14. ročník súťaže Hotelier roka


Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v stredu oznámila začiatok 14. ročníka ...



gettyimages 512882668 676x451 20.8.2025 (SITA.sk) -


Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v stredu oznámila začiatok 14. ročníka celonárodnej súťaže Hotelier roka. Jej cieľom je oceniť manažérov, ktorí svojou prácou významne prispeli k rozvoju slovenského hotelierstva a gastronómie.


Projekt nadväzuje na podujatie Hotel a reštaurácia roka, ktoré vzniklo už v roku 1997, a odvtedy sa etabloval ako prestížna platforma pre uznanie odborníkov z praxe a propagáciu profesie hoteliera.



Motivácia k zvyšovaniu kvality


Súťaž má ambíciu nielen oceniť osobnosti s výraznými výsledkami, ale aj motivovať celý HoReCa segment k zvyšovaniu kvality služieb a inšpirovať mladú generáciu k práci v hotelierstve.


„Získať ocenenie Hotelier roka bola pre mňa veľká česť a zároveň záväzok pokračovať v nastavenej kvalite a hodnotách. Nevnímam to ako osobný úspech, ale ako výsledok tímovej práce. Je dôležité, aby sme sa ako profesia navzájom inšpirovali, zviditeľňovali a posúvali hranice profesionality a inovácií,“ uviedol minuloročný víťaz Ján Kolkus, držiteľ titulu Hotelier roka 2023.


Do súťaže sa môžu zapojiť všetci riaditelia hotelov na Slovensku, ktorí majú najmenej päť rokov praxe v riadení hotelového zariadenia a na aktuálnej pozícii pôsobia aspoň dva roky. Nominácie je možné podávať do 15. septembra prostredníctvom webovej stránky www.hotelierroka.sk.



Hodnotia sa tri oblasti


Hodnotenie účastníkov pozostáva z troch hlavných častí. Štyridsať percent tvorí úroveň skúseností a motivácia uchádzača obsiahnutá v životopise a motivačnom liste. Ďalších 40 percent predstavuje kvalita a počet online recenzií hotela, ktorý daný manažér vedie. Zvyšných 20 percent tvoria ekonomické výsledky zariadenia. Hodnotiacu komisiu tvoria siedmi členovia menovaní Prezídiom AHRS, medzi ktorými sú každoročne odborníci z HoReCa segmentu a renomovaní experti z praxe.



Víťaz súťaže Hotelier roka 2024 bude slávnostne vyhlásený 11. novembra počas Jesennej HORECA Konferencie, ktorá je najväčším odborným podujatím pre profesionálov v gastronómii a hotelierstve na Slovensku. O konečnom rozhodnutí bude hlasovať Prezídium AHRS na základe bodového hodnotenia finalistov, ktoré predloží hodnotiaca komisia.


„Súťaž Hotelier roka je naším najvýznamnejším ocenením, ktorým chceme vyzdvihnúť osobnosti prispievajúce k rozvoju hotelierstva na Slovensku. Ide o ľudí, ktorí dokážu viesť tím, zvyšovať kvalitu služieb a zároveň byť príkladom pre ostatných. Aj tento ročník očakávame silné osobnosti s jasnou víziou a hodnotami, ktoré presahujú rámec jedného zariadenia,“ uzavrel prezident AHRS Marek Harbuľák.




Zdroj: SITA.sk - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska spustila 14. ročník súťaže Hotelier roka © SITA Všetky práva vyhradené.

