Streda 20.8.2025
Meniny má Anabela
|Denník - Správy
20. augusta 2025
Pri Dolnej Strede zomrelo desaťročné dievča, ktoré vypadlo z buginy. Vodič mal vypité
Pád zo štvorkolky pri obci Dolná Streda v okrese Galanta neprežilo v stredu podvečer 10 ročné dievča. Podľa prvotných informácií polície sa viezlo na „bugine" spolu s 42 ročným mužom, keď z nej z doposiaľ ...
20.8.2025 (SITA.sk) - Pád zo štvorkolky pri obci Dolná Streda v okrese Galanta neprežilo v stredu podvečer 10 ročné dievča. Podľa prvotných informácií polície sa viezlo na „bugine" spolu s 42 ročným mužom, keď z nej z doposiaľ nezistených príčin vypadlo.
Na mieste boli podľa trnavskej krajskej polície ihneď privolaní pozemní aj leteckí záchranári. Žiaľ, aj napriek mimoriadnej snahe sa im život dievčaťa zachrániť nepodarilo. Vyšetrovanie tragickej udalosti si na mieste prevzal vyšetrovateľ.
Policajti muža podrobili dychovej skúške, pri ktorej mu v dychu namerali 0,54 promile. Operačný dôstojník vyslal na pomoc pozostalým posttraumatický tím.
