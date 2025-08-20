Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

20. augusta 2025

Pri Dolnej Strede zomrelo desaťročné dievča, ktoré vypadlo z buginy. Vodič mal vypité


Pád zo štvorkolky pri obci Dolná Streda v okrese Galanta neprežilo v stredu podvečer 10 ročné dievča. Podľa prvotných informácií polície sa viezlo na „bugine" spolu s 42 ročným mužom, keď z nej z doposiaľ ...



536361680_1204689591704615_7284155089544143964_n 676x500 20.8.2025 (SITA.sk) - Pád zo štvorkolky pri obci Dolná Streda v okrese Galanta neprežilo v stredu podvečer 10 ročné dievča. Podľa prvotných informácií polície sa viezlo na „bugine" spolu s 42 ročným mužom, keď z nej z doposiaľ nezistených príčin vypadlo.


Na miesto boli podľa trnavskej krajskej polície ihneď privolaní pozemní aj leteckí záchranári. Žiaľ, aj napriek mimoriadnej snahe sa im život dievčaťa zachrániť nepodarilo. Vyšetrovanie tragickej udalosti si na mieste prevzal vyšetrovateľ.

Policajti muža podrobili dychovej skúške, pri ktorej mu v dychu namerali 0,54 promile. Operačný dôstojník vyslal na pomoc pozostalým posttraumatický tím.


Zdroj: SITA.sk - Pri Dolnej Strede zomrelo desaťročné dievča, ktoré vypadlo z buginy. Vodič mal vypité © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická nehoda
