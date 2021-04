Asociácia hotelov a reštaurácií víta milióny eur pre cestovný ruch, najviac by však pomohlo otvorenie prevádzok

Mnohé sú v kolotoči dlhov

Najlepšou formou pomoci je otvorenie

7.4.2021 (Webnoviny.sk) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) víta zvýšenie finančnej pomoci o ďalších 120 miliónov eur určených pre domáci cestovný ruch v rámci schémy pomoci. Podpora, ktorú v stredu schválila vláda na návrh ministra dopravy Andreja Doležala , by mala zabezpečiť vyplácanie pomoci od novembra 2020 do mája 2021.Ako pripomenul generálny manažér asociácie Marek Harbuľák , ubytovacie i stravovacie zariadenia, ale aj ostatné služby cestovného ruchu, sú dlhodobo zatvorené pre pandémiu koronavírusu a viaceré z nich nie sú schopné splácať základné záväzky. Mnohé sa dokonca dostali do kolotoča dlhov a problémov."Napriek cielenej pomoci, ktorá prišla doslova na poslednú chvíľu v decembri 2020, sa stále nepodarilo pomôcť všetkým právoplatným žiadateľom o túto pomoc v schéme de minimis, ktorej limit je 200-tisíc eur. Prvých 100 miliónov eur sa vyčerpalo na podporu prevádzok cestovného ruchu veľmi rýchlo a nestačilo ani na cielenú pomoc do konca minulého roka," upozornil Marek Harbuľák.AHRS očakáva, že po schválení tzv. veľkej schémy pomoci Európskou komisiou vláda dofinancuje aj tieto kompenzácie pre podniky.Asociácia je presvedčená, že najlepšou pomocou pre cestovný ruch je postupné otváranie prevádzok s ohľadom na vývoj pandémie na Slovensku. Ako dodal Marek Harbuľák, súčasťou otvárania bude aj dodržiavanie všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení, ktoré budú nevyhnutné.