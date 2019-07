Asociácia nemocníc má k zákonu o stratifikácii dve zásadné pripomienky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Martin 31. júla (TASR) – Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) má dve zásadné pripomienky k ústavnému zákonu o reforme nemocníc, tzv. stratifikácii. Za nesprávne považuje, že zákon hovorí len o lôžkovej zdravotnej starostlivosti. A pri operačných výkonoch žiada doplniť k ústavnej aj jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Na tlačovej konferencii po rokovaní Rady ANS v Martine o tom v stredu informoval prezident asociácie Marián Petko.povedal Petko.Upozornil na to, že zákon hovorí zároveň aj o kvalite a bezpečnosti, no pri operačných výkonoch sa píše opäť len o ústavnej zdravotnej starostlivosti.doplnil prezident ANS.Vysvetlil, že nemocnica by napríklad musela spĺňať výkon minimálne 50 operačných zákrokov na žlčník, a ak by ich nerobila, tak by v nej operácie nemohli byť.uzavrel Petko.Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) predložila návrh reformy slovenských nemocníc formou ústavného zákona do medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo avizovalo, že reforma si vyžiada ešte novelizáciu viacerých zákonov a vládnych nariadení.