Magna Energia: Silová elektrina by mala zdražieť v budúcom roku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Piešťany 31. júla (TASR) - Elektrina ako komodita by mala v budúcom roku domácnostiam a malým podnikom významne zdražieť. Dôvodom je vývoj cien na energetickej burze v Prahe, ktoré vstupujú do regulačného vzorca. Pre výpočet cien pre koncových odberateľov z regulovaného segmentu je rozhodujúci vývoj za prvých šesť mesiacov predchádzajúceho roka. Cena elektriny pre domácnosti v roku 2020 preto bude vychádzať z obdobia medzi 1. januárom až 30. júnom 2019. Uviedol to alternatívny dodávateľ energií - spoločnosť Magna Energia.vysvetlil Martin Semrič, portfólio manažér spoločnosti Magna Energia.Celkový nárast cien však bude ovplyvnený aj vývojom ostatných položiek, z ktorých sa koncová cena pre odberateľa skladá. Silová elektrina má na výslednej sume iba približne tretinový podiel. Ostatok tvoria distribučné poplatky, či tarifa za prevádzku systému (TPS), v ktorej sú zahrnuté aj dotácie hnedouhoľných baní či obnoviteľných zdrojov energie.povedal Semrič.uviedol pre TASR v reakcii na Magna Energia 9. júna hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Radoslav Igaz.