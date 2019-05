Asociácia nemocníc tvrdí, že VšZP ich na rokovaní zavádzala

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) – Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) tvrdí, že predstavitelia Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) juzavádzali.uvádza riaditeľ Kancelárie ANS Miroslav Valaštík vo vyhlásení, ktoré v stredu poslal médiám.Asociácia napríklad tvrdí, že štátna zdravotná poisťovňa nemocniciam združeným v ANS na pokrytie zákonného nároku na sociálny balíček a rekreačné poukazy neposkytne už žiadne zdroje, pretože ich údajne kryli pri zvýšení prostriedkov použitých na platy.informuje Valaštík. Dodáva však, že súčasné zmluvy sú na 30 miliónov eur.Podľa ANS na spoločnom rokovaní VšZP skonštatovala, že dofinancovanie, ktoré v ostatných týždňoch avizovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) využije štátna zdravotná poisťovňa na krytie svojej straty. V rámci dofinancovania rezortu by pritom malo do nej ísť 30 miliónov eur. Valaštík za ANS ale tvrdí, že v marci sa so zdravotnou poisťovňou dohodli, že tieto zdroje po dofinancovaní použijú na zákonné nároky spojené so sociálnym balíčkom a rekreačnými poukazmi.Asociácia rovnako poukázala na to, že údaje o individuálnych členoch a ich potrebách na krytie požiadaviek spojených so sociálnym balíčkom a rekreačnými poukazmi do VšZP už zasielala. Nerozumie preto úmyslu štátnej poisťovne pozývať si zástupcov nemocníc na individuálne rokovania k ich dofinancovaniu.VšZP po utorkových rokovaniach s ANS dospela k názoru, že dofinancuje nemocnice, v ktorých to bude potrebné. "Kde bude potrebné dofinancovanie, tam dofinancujeme. Svoj záväzok voči každej nemocnici splníme," deklarovala. Jej zástupcovia v utorok tiež uviedli, že od začiatku tohto roka navýšila štátna zdravotná poisťovňa nemocniciam združeným v ANS platby o viac ako 30 miliónov eur, čím svojim partnerom kompenzovala výdavky na valorizáciu miezd v tomto roku. Rovnako konštatovala, že jej hospodárenie sa dostalo na konci prvého štvrťroka do záporných čísel.Ďalšie rokovanie VšZP a ANS k téme sociálnych balíčkov sa má uskutočniť po prvom októbri.