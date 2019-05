Nové bezpečnostné prvky NDS pomohli znížiť počet úrazov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od začiatku júla 2018 postupne zaviedla do premávky nové bezpečnostné prvky, ktoré pomohli zvýšiť bezpečnosť premávky a ochranu zamestnancov NDS pri práci. Spomaľovacie prahy, radary na monitorovanie rýchlosti či vozíky na ľahšiu prácu s kužeľmi sa osvedčili. Motoristi v minulom roku na diaľniciach a rýchlostných cestách síce zničili 17 signalizačných vozíkov NDS a jedno vozidlo Diaľničnej patroly, no žiadny zamestnanec neprišiel o život a znížil sa aj počet úrazov, informovala o tom v stredu NDS.uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Počet úrazov podľa NDS medziročne klesol z desiatich na sedem.Podľa NDS je jedným z hlavných opatrení, ktoré znížilo riziko dopravnej nehody pri prácach na cestách, používanie spomaľovacích bezpečnostných prahov. Ich úlohou je v poslednom okamihu upozorniť vodičov, aby sa preradili do voľného jazdného pruhu, ak predtým nepostrehli dopravné značenie, ktoré označuje začiatok pracovného miesta na diaľnici alebo rýchlostnej ceste.uviedla Michalová.Do výbavy Diaľničnej patroly boli od júna 2018 doplnené svietiace reflexné kužele a 40 LED zariadení, ktoré umožňujú zviditeľniť miesto, prípadne vozidlo tvoriace prekážku na ceste. Napriek týmto novinkám sa nehody z nepozornosti vodičov stále stávajú.dodala Michalová.