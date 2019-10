Asociácia ochraňujúca pacientov:Revízia úhrad liekov zhorší dostupnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 8. októbra (TASR) – Nová revízia úhrad liekov zhorší ich dostupnosť. Dotknúť by sa mala najmä onkologických, neurologických, psychiatrických či diabetických pacientov. Prvé zmeny by mali byť citeľné už v októbri. Situácia by sa navyše mala zhoršiť od januára. Na tlačovej konferencii na to v utorok upozornila Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP).Prezidentka AOPP Mária Lévyová upozornila, že počet ľudí, ktorí sa začali obracať na asociáciu, stúpol. Prvé dopady revízie úhrad liekov sa podľa jej slov pacientov dotknú už počas októbra. Doplatky za balenia liekov sa zvýšia o niekoľko desiatok eur za balenie. V hraničnom prípade pri ochorení rakoviny krvi sa suma pohybuje vo výške 2166 eur za balenie.Napriek tomu, že konanie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k revízii úhrad liekov, platnej od 1. januára 2020, ešte ukončené nie je, na základe predbežných analýz hrozí zvyšovanie doplatkov v oblasti neurológie, a to pre pacientov s epilepsiou, ale aj sklerózou multiplex. Následky taktiež pocítia pacienti s transplantáciami, ale aj s diabetom a schizofréniou.zdôraznil viceprezident AOPP Dominik Tomek.AOPP rovnako poukázala aj na zmenu zaraďovania liekov do kategorizačného zoznamu.komentovali zástupcovia pacientov s dôvetkom, že v skupine síce lieky bez doplatku, ale z medicínskeho hľadiska zameniteľný nie je.uzavrela AOPP.