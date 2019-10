V bytovke s nájomným bytmi eviduje R. Sobota dlhy viac ako 90.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Rimavská Sobota 8. októbra (TASR) – Celkové dlhy vo výške viac ako 90.000 eur eviduje Mestská bytová správa (MsBS) Rimavská Sobota v bytovke s nájomnými bytmi na Českej ulici. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informoval výkonný riaditeľ MsBS Zoltán Koós.informoval riaditeľ v dôvodovej správe.Deložovanie takých nájomcov je podľa neho zdĺhavé vzhľadom k tomu, že žalovať ich možno až po uplynutí troch mesiacov.podotkol Koós. Problémom pri vymáhaní podlžností je podľa neho tiež to, že mnohí nájomcovia nevlastnia oficiálne majetok ani nemajú príjem, prípadne sa dlhov zbavujú cez inštitút osobného bankrotu.poznamenal riaditeľ s tým, že mnohí obyvatelia poškodzujú aj vybavenie spoločných priestorov.konkretizoval Koós.Podľa poslanca Romana Vaľa by situáciu na Českej mohlo zlepšiť nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta o prideľovaní nájomných bytov, ktoré má vypracovať mestský úrad.podotkol Vaľo.Ako pokračoval viceprimátor Ladislav Rigó, bol by rád, keby nové VZN pomohlo, mesto však aj v minulosti malo problémy napríklad pri kontrolách v bytoch.podotkol Rigó.Na časť neprispôsobivých obyvateľov bytovky na Českej sa pred niekoľkými mesiacmi v petícii mestu sťažovalo približne sto obyvateľov okolitých panelákov. Ponosovali sa na častý krik, hádky, hlučnú hudbu či brechot psov.Mesto Rimavská Sobota vlastní v súčasnosti dokopy 116 nájomných bytových jednotiek vo viacerých lokalitách. Podľa dôvodovej správy sa v nich celkový dlh od roku 2001 vyšplhal na úroveň viac ako 111.000 eur, pričom podstatnú väčšinu, spomínaných 90.000 eur, vytvorili nájomníci v bytovke na Českej.