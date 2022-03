Asociácia pracovných agentúr Slovenska povzbudzuje dobrovoľnícke organizácie na jej kontaktovanie pri hľadaní práce pre ľudí z Ukrajiny

Pomoc pre občanov z Ukrajiny

V súvislosti s nepriaznivým vývojom na Ukrajine vníma Asociácia pracovných agentúr Slovenska (APAS) postupný odchod pracovníkov pôvodom z Ukrajiny: "Zatiaľ to nie je vo veľkej miere, ale riziko vidíme v tom, ak by sa vojnový konflikt predĺžil," hovorí prezidentka asociácie Zuzana Rumiz a dodáva: "V týchto aktuálnych prípadoch ide o ´záložníkov´, ktorí sa musia vrátiť. U ostatných, ktorí sa vracajú, ide predovšetkým o dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli vrátiť a podporiť svoju krajinu. Nejde len o mužov, ale aj o ženy – napríklad so zdravotníckym vzdelaním."APAS situáciu pozorne monitoruje a momentálne intenzívne komunikuje so svojimi klientmi: "Zaoberáme sa prípravou scenárov, ako pružne riešiť prípadný nedostatok zamestnancov, ktorí kvôli všeobecnej mobilizácii mužov vo veku od 18 do 60 rokov musia odísť do Ukrajiny, respektíve sa nemohli dostaviť za svojou prácou na Slovensko," vysvetľuje Z. Rumiz.Asociácia má tiež plán, ako pomôcť utečencom z Ukrajiny – vysvetľuje jej prezidentka: "Každý z našich členov ponúka pracovné príležitosti nielen pre slovenských občanov, ale aj pre pracovníkov zo zahraničia. V aktuálnej situácii ide najmä o ženy."Na stránke www.apas.sk sú záujemcovia o prácu po kliknutí na ikonu členov asociácie presmerovaní na ich konkrétne pracovné ponuky. Taktiež už všetci členovia APAS poskytujú aktívnu podporu pri hľadaní práce aj pre občanov utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. "Podávame tiež pomocnú ruku dobrovoľníckym organizáciám - sme otvorení s hľadaním pracovných miest pre utečencov. Určite im pomôžeme v maximálnej možnej miere," dodáva na záver Zuzana Rumiz.