Má Putin rakovinu alebo iné zdravotné problémy? Môže to naznačovať jeho nahnevaný pohľad a „nafúknutá tvár“

7.3.2022 (Webnoviny.sk) - Pod rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina napadnúť Ukrajinu sa mohli podpísať zdravotné problémy. Ako uvádza web španielskeho denníka Marca, s takýmito špekuláciami prišli viaceré médiá v Spojenom kráľovstve a USA. Niektorí dokonca tvrdia, že môže mať rakovinu.Minulý týždeň počas besedy so študentmi v Portsmouthe admirál britského kráľovského námorníctva Chris Parry poukázal na to, že Putin používa pri rokovaniach veľmi dlhé stoly.„Myslím si, že jeho imunitný systém môže byť momentálne potlačený. Takže je to muž, ktorý sa ponáhľa," poznamenal veterán z Falkland.Ďalšie klebety pochádzajú od nemenovaného zdroja amerických spravodajských služieb, ktorý sa domnieva, že Putinova „nafúknutá tvár“ v nedávnych vystúpeniach naznačuje vedľajšie účinky chemoterapie alebo steroidov. „V minulosti sme ho videli usmievať sa, ale v roku 2022 je len málo fotiek, na ktorých vyzerá šťastne," tvrdí zdroj."Jeho pohľad naznačuje, že má bolesti a naši ľudia naznačujú, že jeho nahnevaný pohľad je s najväčšou pravdepodobnosťou výsledkom toho, že je v agónii. Naši ľudia sú si istí, že je chorý. Bojí sa ochorenia COVID-19 , keďže svojich spolupracovníkov drží ďalej od seba," dodal zdroj.Aj vedúca pracovníčka Centra pre Spojené štáty a Európu v programe zahraničnej politiky v Brookings Fiona Hillová si všimla Putinovu nafúknutú tvár. „Vieme, že sa sťažoval na problémy s chrbtom. Aj keď to nie je nič horšie, môže to byť tým, že berie vysoké dávky steroidov, alebo tam môže byť niečo iné," povedala pre Politico.Marca dodáva, že všetky tieto tvrdenia sú neoverené a je veľmi nepravdepodobné, že odpoveďou na takúto chorobu by bolo spustenie rozsiahlej vojenskej operácie v susednej krajine.