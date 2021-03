Asociácia producentov vyhlásila za film roka Krajinu Nomádov, zo seriálov uspela Koruna aj Dámsky Gambit

Prehľad ocenených v 32. ročníku Producers Guild of America Awards:

Cena Darryla F. Zanucka pre producenta roka v kategórii hraných filmov: Krajina Nomádov

Cena pre producenta roka v kategórii animovaných filmov: Duša

Cena pre producenta roka v kategórii dokumentárnych filmov: Moja učiteľka chobotnica

Cena Normana Feltona pre producenta roka v kategórii dramatických seriálov: Koruna

Cena Dannyho Thomasa pre producenta roka v kategórii komediálnych seriálov: Schitt's Creek

Cena Davida L. Wolpera pre producenta roka v kategórii limitovaných seriálov: Dámsky gambit

Cena za streamovaný alebo televízny film: Hamilton

Cena pre producenta roka v kategórii nefiktívnych televíznych programov: Posledné predstavenie

Cena pre producenta roka v kategórii zábavných televíznych prenosov a talkshow: John Oliver: Čo týždeň dal a vzal

Cena pre producenta roka v kategórii súťažných programov: RuPaul's Drag Race

Cena pre športový program: Defying Gravity: The Untold Story of Women’s Gymnastics

Cena pre program pre deti: The Power of We: A Sesame Street Special

Cena pre krátkometrážny program: Carpool Karaoke: The Series

PGA Innovation Award: BRCvr



25.3.2021 - Asociácia amerických producentov (Producers Guild of America - PGA) vyhlásila za film roka road movie Krajina Nomádov. V kategórii animovaných snímok zvíťazila pixarovka Duša a najlepším dokumentom roka je Moja učiteľka chobotnica.Spomedzi dramatických seriálov uspela Koruna (2016), medzi komediálnymi seriálmi ocenili Schitt's Creek (2015 - 2020) a v kategórii limitovaných seriálov zvíťazil Dámsky gambit (2020).Medzi streamovanými a televíznymi filmami triumfoval záznam broadwayského muzikálového hitu Hamilton, ktorý má na konte 11 divadelných cien Tony.