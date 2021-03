Milanová: Rok 2021 bude výnimočný pre slovenský dizajn

Slovenské centrum dizajnu (SCD) oslavuje 30. výročie existencie. Pripomenie si ho celoročne formou výstavných, prednáškových, prezentačných aktivít a tiež online podujatí realizovaných pod hlavičkou Roku slovenského dizajnu. Projekt predstavila vo štvrtok jubilujúca príspevková organizácia Ministerstva kultúry (MK) SR spolu so svojím zriaďovateľom.



"Súčasný dizajn vnímam ako oblasť, ktorá zasahuje širokú sféru tvorby artefaktov a zároveň sa nachádza všade okolo nás. Sú to rôzne úžitkové a dekoratívne predmety, architektonické systémy, výrobky, ktoré v sebe zahŕňajú tradície remeselných techník, ale aj produkty pracujúce so súčasnými technológiami a materiálmi," uviedla ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) k Roku slovenského dizajnu, ktorého cieľom je predstaviť slovenský dizajn ako hodnotnú a atraktívnu súčasť našej kultúry a identity domácemu aj zahraničnému publiku.

Šéfku kultúrneho rezortu teší, že práve počas roku dizajnu oslavuje SCD 30. výročie od svojho založenia. Ocenila, že za tri dekády sa inštitúcii podarilo zorganizovať množstvo výstav, výskumov a iných projektov v oblasti dizajnu, úžitkového umenia a architektúry doma i v zahraničí: "Za veľmi dôležitú považujem Národnú cenu za dizajn, ktorá oceňuje kvalitnú prácu slovenských dizajnérov a dizajnérok a pravidelne prispieva aj k popularizácii samotného dizajnu."

Milanová tiež pripomenula aktuálne vyhlásené výberové konanie na pozíciu riaditeľa alebo riaditeľky SCD: "Verím, že nám zabezpečí efektívne riadenie a zároveň nadviaže na rozbehnuté projekty a prácu predchádzajúcej pani riaditeľky, ktorá viedla odborný a otvorený dialóg v oblasti dizajnu."



S Rokom slovenského dizajnu sa bude verejnosť stretávať aj vo vysielaní verejnoprávnej televízie. Ako informoval poverený riaditeľ SCD Maroš Schmidt, dejinám a súčasnosti slovenského dizajnu sa budú venovať napríklad programy RTVS Večera s Havranom či Noc v archíve. Schmidt tiež pripomenul dlhodobú expozíciu 100 rokov dizajnu/Slovensko 1918 - 2018. "Pracovali sme na nej niekoľko rokov, ešte od založenie Slovenského múzea dizajnu, ktoré je oddelením SCD," poznamenal k výstave približujúcej vznik a vývoj dizajnu na Slovensku cez industrial a nábytkový dizajn, hračky, plasty, sklo, kov, keramiku či zmiešané materiály. "Celkovo dáva obraz o slovenskom dizajne za 100 rokov, necháme na každom, aby posúdil, nakoľko v jednotlivých obdobiach počas storočnice sme boli výrazní, menej výrazní, kopírovali sme, prípadne sme urobili niečo, čo sa nedostalo do výroby," dodal k výstave, ktorá prezentuje aj prototypy nerealizované vo výrobe: "Ale ukazujú úžasný potenciál slovenských dizajnérov a konštruktérov."