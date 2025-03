Asociácia profesionálnych tenistov podniká právne kroky

Asociácia profesionálnych tenistov (PTPA) podnikla právne kroky voči všetkým štyrom najvyšším orgánom tohto športu – Medzinárodnej tenisovej federácii (ITF), Medzinárodnej agentúry pre integritu tenisu (ITIA), Asociácii tenisových profesionálov (ATP) i Ženskej tenisovej asociácii (WTA).





Hlavným cieľom organizácie, ktorú v roku 2020 založili srbský grandslamový rekordér Novak Djokovič a Kanaďan Vasek Pospisil, je podpora a ochrana tenistov. Žalobu podpísalo dvanásť bývalých i súčasných hráčov vrátane Djokoviča, Pospisila či Austrálčana Nicka Kyrgiosa. "Žaloba odhaľuje systémové zneužívanie, protikonkurencieschopné praktiky a do očí bijúce ignorovanie blaha hráčov, ktoré pretrvávajú desaťročia," citovala z vyhlásenia PTPA agentúra DPA.Organizáciu trápi potlačovanie konkurencieschopnosti medzi turnajmi, ktoré vraj znižuje finančné prémie, drakonický bodovací systém, neudržateľný súťažný kalendár a finančné vykorisťovanie hráčov. Riadiace tenisové orgány tiež obvinila z nerešpektovania zdravia tým, že športovcov nútia súťažiť v neskorých nočných hodinách či v extrémnych horúčavách. "Toto nie je len o peniazoch. Je to o férovosti, bezpečnosti a základnej ľudskej dôstojnosti. Som jeden z tých šťastnejších, no i tak som musel na začiatku kariéry spávať v aute. Predstavte si, že by povedali hráčovi NFL, že musí pred vonkajším zápasom spať vo svojom aute. Je to absurdné a samozrejme, nikdy by sa to nestalo. Žiadny iný veľký šport takto nezaobchádza so svojimi predstaviteľmi," uviedol Pospisil.Podľa kanadského reprezentanta orgány nútia hráčov podpisovať nespravodlivé kontrakty. "Do toho zavádzajú nehumánne súťažné kalendáre a trestajú nás za to, že sa k tomu vyjadrujeme. Dnešné právne kroky sú o tom, aby sme napravili tento šport pre súčasných hráčov i budúce generácie. Je čas na skutočnú reformu a systém, ktorý chráni a posilňuje tenistov," dodal víťaz wimbledonskej štvorhry z roku 2014.