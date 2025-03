Slováci chcú uspieť proti Slovincom, Haraslín: Rozhodnú detaily

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká vo štvrtok (20.45 h) prvý zápas Ligy národov v boji o postup do B-divízie proti Slovinsku. Mužstvo trénera Francesca Calzonu chce skórovať aj v štrnástom stretnutí za sebou a vytvoriť si dobrú východiskovú pozíciu pred odvetou v Ľubľane. Podľa krídelníka Lukáša Haraslín sa stretnú vyrovnané mužstvá a bude záležať na detailoch.





Slováci vypadli z "béčka" v roku 2020 a v tejto edícii je ich cieľom postup späť do vyššej divízie. Ten si mohli zaistiť už v 1. skupine "céčka", ale nakoniec obsadili druhú priečku za Švédskom. Proti Severanom doma remizovali 2:2 a v kľúčovom súboji o postup v Štokholme im podľahli 1:2. Umiestnenie v prvej dvojke však zaručilo slovenskému tímu play off a chcú v ňom uspieť. "Myslím si, že sme vyrovnané mužstvá a posledné zápasy sa ukazujeme v dobrom svetle. Určite to bude vyrovnaný duel. Pevne však verím, že sa na nich dobre pripravíme a uspejeme v tom dvojzápase," uviedol 28-ročný Haraslín."Sokoli" sa stretli so Slovinskom naposledy v kvalifikačnej skupine MS 2022. Obe stretnutia sa skončili remízou, najskôr 1. septembra 2021 na pôde súpera výsledkom 1:1 a 11. novembra toho istého roku sa duel skončil 2:2. Celkovo sa súperi stretli osemkrát, z toho Slovinci trikrát uspeli, štyrikrát remizovali a iba raz prehrali. V 3. skupine "béčka" dokázali zvíťaziť iba dvakrát, v oboch prípadoch proti poslednému Kazachstanu a tak ich čaká boj o udržanie sa v B-divízii. "Bude záležať na detailoch a na maličkostiach. V tom zápase vyhrá ten, kto urobí menej chýb a verím, že sa na nich dobre pripravíme. Čas na prípravu je síce trošku kratší, ale myslím si, že už sme dosť skúsení a vieme, čo bude tréner očakávať. Určite si ich rozoberieme na videu a ja pevne verím, že to zvládneme," zdôraznil krídelník pražskej Sparty.Oba tímy boli na uplynulých ME blízko k postupu do štvrťfinále. Slovinci prehrali s Portugalskom až v jedenástkovom rozstrele a Slováci podľahli neskoršiemu finalistovi z Anglicka po predĺžení. "Majú veľmi dobrú kvalitu, potvrdili to práve na kontinentálnom šampionáte. Bude to určite náročný dvojzápas, musíme sa na neho pripraviť, pretože súper má veľmi dobré individuality," skonštatoval obranca Adam Obert.Slováci sa konfrontovali s balkánskym mužstvom v troch zo štyroch predošlých kvalifikačných skupinách na MS (2010, 2018, 2022). Ťahúňom mužstva by mal byť 21-ročný útočník Benjamin Šeško, ktorý za RB Lipsko strelil v tejto sezóne 17 gólov. Z nemeckej Bundesligy ho pozná stopér Denis Vavro, hrajúci za VfL Wolfsburg: "Zažil som ho dvakrát a je veľmi silný v súbojoch. Možno jeden z najsilnejších, proti akému som hral. Na svoju výšku je tiež rýchly. Treba si ustrážiť jeho, ale aj celé slovinské mužstvo. Nie je to len o ňom, keď nemá servis, ktorý potrebuje, tak podľa mňa nie je až taký rozdielový hráč."Zverenci Matjaža Keka si rovnako uvedomujú kvalitu súpera. "Myslím si, že nás čakajú dva naozaj ťažké a dobré zápasy. Slováci chcú postúpiť do "béčka", my sa chceme udržať a urobíme pre to všetko," povedal útočník Žan Vipotnik podľa zväzovej stránky. "Sokoli" sa nebudú môcť oprieť o niekoľko dôležitých hráčov. Pre zranenie bude v ofenzíve chýbať David Strelec, na pravom kraji obrany bude absentovať zo zdravotných dôvodov Peter Pekarík. Bodku za reprezentačnou kariérou dal v 38 rokoch stredopoliar Juraj Kucka, ktorého trápi zranenie kolena. Podľa Sandiho Lovriča majú napriek tomu kvalitný tím: "Zranenia sú neoddeliteľnou súčasťou futbalu. Slováci však majú vo svojich radoch dostatok kvality, aby absencie nahradili. Na ihrisku sú veľmi dobrí, nebude to ľahké, ale musíme sa pozerať na seba. Nikdy sme nekalkulovali a nehrali na výsledok, ale musíme byť múdri, pretože tento zápas je pre nás veľmi dôležitý,“ povedal stredopoliar pred prvým duelom v Bratislave.

play off Ligy národov 2024/25:



B/C-divízia:



štvrtok 20.45 h: SLOVENSKO - Slovinsko /štadión Tehelné pole, Bratislava/



Rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Taliansko)