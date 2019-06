Asociácia súkromných lekárov: A. Kalavská sa vyjadrila zavádzajúco

Andrea Kalavská, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 24. júna (TASR) – Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR tvrdí, že ministerka Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) po spoločných rokovaniach začiatkom júna hovorila o dohode s prezidentom ASL Mariánom Šóthom zavádzajúco. Asociáciu podľa vlastných vyjadrení mrzí, že ministerka zdravotníctva pri ambulantných lekároch nestojí. Kalavská sa však dôrazne voči tvrdeniam asociácie ohradzuje.uviedli zástupcovia časti ambulantných lekárov.Dôkazom majú byť Kalavskej vyjadrenia, že ambulantný sektor je financovaný dostatočne, že veľký ústupok ambulantným lekárom bolo zavedenie bezlimitného prostredia a že ten lekár, ktorý robí, je dofinancovaný dosť.Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová v reakcii pre TASR uviedla, že ministerka je sama lekárkou a na práci lekárov jej veľmi záleží.povedala.Eliášová poukázala na to, že ambulantný sektor patrí k segmentom, kde minulom roku došlo k finančnému zvýšeniu o 50 miliónov eur viac v porovnaní s rokom 2017. "vysvetlila.Prioritou šéfky rezortu zdravotníctva je podľa slov hovorkyne to, aby lekári dostali za svoju prácu zaplatené. Zdôraznila, že sa na celý sektor musí pozerať spravodlivo. ASL síce uvítala, že limity pre špecialistov boli zrušené, no podľa jej tvrdení k tomu došlo na základe neustáleho tlaku na zdravotné poisťovne.dodáva zástupca časti ambulantného sektora.Keďže podľa vyjadrenia ASL SR stretnutie s ministerkou neprinieslo žiadne "", rozhodli sa požiadať o pomoc premiéra SR Petra Pellegriniho (Smer-SD).