Marian K. stiahol žiadosť o prepustenie z väzby, potvrdil súd

Na archívnej snímke Marian K. (vpravo) v budove Špecializovaného trestného senátu. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 24. júna (TASR) - Obžalovaný a zároveň obvinený podnikateľ Marian K. stiahol žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu. Žiadosť bola na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) doručená v pondelok. TASR o tom informovala Kancelária predsedu ŠTS.uviedla pre TASR kancelária. Dôvody, prečo Marian K. vzal späť žiadosť, zatiaľ nie sú známe. Aktuálne sa nachádza v sprísnenej kolúznej väzbe v Leopoldove.Marian K. je väzobne stíhaný v kauze takzvaných televíznych zmeniek takmer za 70 miliónov eur. Prvé hlavné pojednávanie v kauze zmeniek malo byť 20. júna, ale preložili ho na 22. júla. Proces je vytýčený na päť dní.Na Mariana K. a Pavla R. podala TV Markíza trestné oznámenie za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Pravosť zmeniek súkromná televízia spochybňuje od začiatku sporu.V kauze zmeniek obžalovaný podnikateľ Marian K. vo štvrtok (20. 6.) vypovedal na polícii. V budove Prezídia Policajného zboru v Bratislave mal podľa televízie Markíza však vypovedať v kauze mafiánskej popravy bývalého bosa Jána Takáča. S tou spojil Mariana K. bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Urobiť tak mal vo výpovedi v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zavraždili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Marian K. je obvinený z jej objednávky.Voči obvineniu z objednávky vraždy investigatívneho novinára Kuciaka podal podnikateľ a jeho obhajca sťažnosť. Tú mu však približne pred dvoma mesiacmi dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zamietol. Následne na začiatku mája obhajca Para podal mimoriadny opravný prostriedok, o ktorom by mal rozhodnúť generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár do polroka.Marian K. je obvinený aj z nedovoleného ozbrojovania a prípad nebezpečného prenasledovania (sledovanie novinárov), kde figuruje Peter Tóth, rieši Krajská prokuratúra v Bratislave.Podnikateľ sa dva razy neúspešne snažil dostať z väzby na slobodu, dva razy mu to ŠTS pracovisko Banská Bystrica zamietlo. Voči rozhodnutiam podal sťažnosť, ktorú mu však senát Najvyššieho súdu SR zamietol. Naposledy koncom minulého roka.Marian K. je vo väzbe od konca júna 2018, postupne vystriedal väzenia v Bratislave, Leopoldove, Banskej Bystrici a napokon opäť v Leopoldove. So svojou sťažnosťou voči väzbe sa neúspešne na jeseň minulého roka obrátil aj na Ústavný súd v Košiciach.