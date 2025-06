Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska kritizuje schválenú novelu zákona o mediálnych službách

Legislatíva je v rozpore so základnými pravidlami

24.6.2025 (SITA.sk) - Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS) kritizuje schválenú novelu zákona o mediálnych službách. Podľa televíznych vysielateľov bola schválená narýchlo a bez diskusie. Nad takýmto spôsobom prijatia zásadných zmien v mediálnej legislatíve vyjadrili znepokojenie.„V priebehu tretieho čítania novely zákona o publikáciách boli predložené a schválené poslanecké návrhy, ktoré zásadne menia zákon o mediálnych službách a civilný sporový poriadok,“ uviedla asociácia a upozornila, že medzi prijatými zmenami je i nahradenie doterajšieho práva na vyjadrenie právom na opravu.„Nová právna úprava umožňuje uplatniť toto právo aj vo vzťahu k poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, pokiaľ ide o obsah novinárskeho charakteru. Súčasťou schválenej úpravy je aj určenie konkrétnych súdov na rozhodovanie o žalobách v tejto oblasti, ktoré bolo prijaté prostredníctvom ustanovení vložených priamo do zákona o publikáciách a zákona o mediálnych službách,“ uvádza ATVS.Daný legislatívny postup je ale podľa nej v rozpore so základnými pravidlami tvorby práva, a tiež so systematikou platného právneho poriadku.Predseda predstavenstva ATVS Peter Gažík skonštatoval, že to vnímajú ako precedens. Poukázal, že zmeny, ktoré zasahujú do mediálnej regulácie boli prijaté bez účasti dotknutých subjektov, bez diskusie či analýzy aktuálneho stavu.„Navyše neboli podložené zjavnou spoločenskou potrebou, čo považujeme za problematické z hľadiska predvídateľnosti právneho prostredia,“ vraví Gažík. ATVS tvrdí, že ide o obchádzanie štandardného legislatívneho postupu. V dôsledku toho je dotknutým aktérom, vrátane štátnych orgánov, znemožnené riadne a odborne vstupovať na legislatívneho procesu.„Takýto prístup oslabuje princípy právnej istoty a transparentnosti, ktoré sú nevyhnutné pre stabilné a demokratické právne prostredie,“ uvádza ATVS. Apeluje na otvorenie odbornej diskusie aj preskúmanie ústavnosti prijatých zmien. Vyzýva tiež na ich vrátenie do štandardného legislatívneho procesu.„Podľa členov asociácie je nevyhnutné, aby akékoľvek úpravy, ktoré zasahujú do práv médií, povinností vysielateľov alebo procesných záruk, boli prijímané v spolupráci s odbornou verejnosťou a s dôrazom na zachovanie princípov právneho štátu a slobodného mediálneho prostredia,“ uzavrela ATVS.Novelu zákona o mediálnych službách schválil parlament na nedávnej parlamentnej schôdzi. Medzi prijatými zmenami je opätovné zavedenie práva na opravu, ktoré má nahradiť právo na vyjadrenie. Dotknutý subjekty na jeho základe môžu požadovať opravu nepravdivých či neúplných tvrdení, ktoré zasahujú do jej cti, dôstojnosti či dobrej povesti alebo súkromia. O opravu možno požiadať do 30 dní.Vydavatelia, portály či tlačové agentúry majú na základe prijatých zmien povinnosť zverejniť opravu bezodkladne, najneskôr do troch dní od doručenia žiadosti, alebo do 60 dní napríklad u mesačníkov. Povinnosť zverejniť kontaktný e-mail na žiadosti o opravu sa rozšírila aj na vydavateľov elektronických periodických publikácií.Okrem iného sa určila aj kauzálna príslušnosť súdov pri sporoch. V závislosti od regiónu majú spory o neuverejnenie opravy riešiť Mestský súd Bratislava IV (západné Slovensko), okresný súd Banská Bystrica (stredné Slovensko) a Mestský súd Košice (východné Slovensko). Účinnosť zákona je od 1. augusta.