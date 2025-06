Ja a Slováci máme rovnaký temperament. Už sa teším, keď naše výnimočné spojenie prežijem znova, odkazuje violončelista HAUSER

Violenčelo kričí ako gitara, plače ako husle

Na pódiu rovnaký, ako doma

Balkán v krvi, umenie v duši, rodina v srdci

Rebel sa vracia do Bratislavy

V čom spočíva jeho výnimočnosť? HAUSER nehrá len pre uši, hrá pre dušu. A dámske publikum bez okolkov priznáva, že aj pre ich oči."Violončelo je ten najvýraznejšie znejúci nástroj na svete," hovorí HAUSER s presvedčením, ktoré sa neopiera len o slová, ale aj o každý tón, ktorý vypustí do sveta. "Má toľko farieb, toľko charakterov… Vie byť melancholické, romantické, dramatické aj výbušné. Zahrám na ňom vysoké tóny ako na husliach, ale aj mimoriadne hlboké ako na kontrabase, môžem na ňom robiť riffy, ako na gitare. Violončelo je pre mňa dokonalý nástroj!" Hauser nie je len bežným sólovým umelcom. Jeho spolupráca s legendami ako Elton John, Andrea Bocelli, U2 alebo Red Hot Chili Peppers dokazuje, že jeho hudba nemá hranice. "Každý môj projekt je iný, a to ma baví. Som ako chameleón, ktorý sa dokáže prispôsobiť a spojiť s inými hudobníkmi na rôznych úrovniach," vysvetľuje.Jeho slová nie sú len prázdne metafory. HAUSER skutočne na svojich koncertoch predvádza šialenú jazdu – od jemných filmových melódií a klasických zádumčivých diel až po výbušné rockové skladby. To všetko dokáže so svojím violončelom, ktoré sa v jeho rukách mení na čokoľvek, čím sa práve stane on sám, vládne totiž medzi nimi dokonalá symbióza. "Violončelo má celé spektrum možností. Preto milujem robiť koncerty, kde môžem ukázať jeho celý potenciál – od krásnych, romantických klasických diel, cez melancholické melódie známych filmov až po tie najväčšie rockové hity." Byť na koncerte Hausera, je ako sledovať koncert troch hudobníkov v jednom tele – raz z neho ide nežnosť, inokedy ho pohlcuje rytmus taký silný, že publikum vstáva zo sedadiel a tancuje. Tento nevídaný rozsah sa rodí z jeho hlbokej autenticity. HAUSER nikdy nehrá pózu a hovorí: "Na pódiu som rovnaký ako doma. Nikdy sa nepretvarujem. Možno to súvisí s mojimi balkánskymi koreňmi, sme veľmi vášniví a vždy úprimní."Jeho chorvátske korene, kultúrna divokosť a hrdosť Balkánu sú citeľné v každom geste. V jeho úprimnom smiechu po burácajúcom aplauze, aj v pohyboch tela, ktoré sa s violončelom prirodzene zžívajú. "Vždy hovorím – nie som len violončelista. Som umelec. Môj nástroj nie je len hudobný, je to nástroj výrazu a mojej identity." Po rokoch slávy, svetových turné a obrovských projektov sa HAUSER vyznáva: "Najviac mi robí radosť rodina, moje deti, pokoj a návrat domov, do Chorvátska. Mám rád jednoduché veci – prechádzky, prírodu, ticho. Aj to je pre mňa dôležité. Človek nemôže byť stále len na pódiu. S príchodom detí potrebujem byť opäť prepojený so svojimi koreňmi."Bratislavské publikum už raz zažilo jeho sólovú show. Tento rok sa HAUSER vracia s novým koncertným programom The Rebel Is Back a zdá sa, že sa do Bratislavy skutočne teší: "Na Slovensku bolo naposledy fantastické publikum! Mám pocit, že medzi nami vzniklo výnimočné spojenie a už sa neviem dočkať, keď to zažijem znova. Minulý rok to bol neuveriteľný zážitok aj pre mňa, ale teraz cítim, že to bude ešte väčšia bomba! Chystám pre bratislavský koncert aj niekoľko prekvapení, o ktorých však nechcem dopredu hovoriť. Jednoducho sa do Bratislavy mimoriadne teším. Opäť si užijem aj prechádzky popri Dunaji, Staré mesto je nádherné." Tento výnimočný koncert jedného z najúspešnejších hudobníkov dnešných čias môžete zažiť už túto jeseň, 14. novembra 2025 v Bratislave v TIPOS aréne. Príďte si po nezabudnuteľný zážitok, ktorý vám tento rebelujúci violončelista poskytne cez svoje emotívne, ale aj dynamické skladby. Svoje vstupenky na jeho strhujúce vystúpenie si môžete kúpiť už teraz v sieti Ticketportal alebo na www.vivien.sk