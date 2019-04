Assange je na ekvádorskej ambasáde špehovaný, tvrdí WikiLeaks

Na archívnej snímke zakladateľ webovej stránky Wikileaks Julian Assange. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. apríla (TASR) - Zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange je objektom dômyselnej špionážnej operácie na veľvyslanectve Ekvádoru v Londýne, kde sa ukrýva od roku 2012. Vyhlásila to v stredu zmienená organizácia, ktorú citovala agentúra Reuters.uviedla Kristinn Hrafnssonová, šéfredaktorka WikiLeaks s tým, že "vysťahovanie" Assangea z veľvyslanectva sa môže udiať kedykoľvek. Hrafnssonová dôkazy svojich tvrdení bezprostredne neposkytla.Assangeove vzťahy s jeho hostiteľmi sa zhoršili po tom, ako ho Ekvádor obvinil z úniku informácií o súkromnom živote ekvádorského prezidenta Lenína Morena, ktorý vyhlásil, že Assange porušil podmienky svojho azylu.Assange sa uchýlil na veľvyslanectvo so zámerom predísť vydaniu do Švédska, kde ho tamojšie úrady chceli vypočúvať v rámci vyšetrovania sexuálneho útoku. Tento prípad bol neskôr stiahnutý, avšak zakladateľ WikiLeaks sa obáva, že by mohlo dôjsť k extradícii jeho osoby na stíhanie do USA.Organizácia WikiLeaks rozhnevala Washington zverejnením tisícok tajných amerických diplomatických správ, ktoré obsahovali vysoko kritické hodnotenia svetových lídrov.Assange sa dostal do povedomia širokej verejnosti v roku 2010, keď WikiLeaks zverejnila utajované video americkej armády, ktoré zachytáva útok amerických vrtuľníkov Apache v irackom Bagdade. Pri tomto útoku z roku 2007 zahynulo približne desať ľudí vrátane dvoch členov novinárskeho štábu Reuters.V tom istom roku WikiLeaks zverejnila vyše 90.000 tajných dokumentov podrobne opisujúcich vojenské ťaženie pod velením USA v Afganistane. Nasledovalo zverejnenie takmer 400.000 interných správ americkej armády o operáciách v Iraku a tri milióny tajných správ z amerických ambasád siahajúcich do roku 1973.