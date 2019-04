Africký mor ošípaných v Číne zdražuje bravčovinu na celom svete

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 10. apríla (TASR) - Bravčové mäso vo svete i v Česku zdražuje. Môže za to rozšírenie afrického moru v Číne, z ktorej pochádza polovica svetovej produkcie prasiat. V Česku za tri týždne vzrástla veľkoobchodná cena bravčoviny o 5 Kč na 41 Kč za kilogram (1,60 eura). Na pultoch predajní sa to zatiaľ neprejavilo. Informoval o tom portál iDNES.cz.Čína v prvých mesiacoch tohto roku presviedčala svet, že má nákazu prasiat pod kontrolou. Protirečia tomu správy niektorých svetových a lokálnych novín, ale aj informácie zo svetového obchodu s mäsom.Približne za pol roka od prvého výskytu choroby až do polovice marca zaznamenala Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) v Číne 115 ohnísk ochorenia, ktoré decimuje domáce chovy ošípaných. Epidémia sa dostala takmer do všetkých komerčne dôležitých čínskych regiónov.Nemá to podstatný vplyv iba na Čínu, ale aj na celosvetový obchod s týmto mäsom. Odborníci sa obávajú, že do konca roku môže počet prasiat v krajine klesnúť v dôsledku moru o 13 % na 374 miliónov a objem vyprodukovaného mäsa o 5 % na 51,4 milióna ton. Počty ošípaných sa vlani v Česku znížili o 1,6 % na 1,05 milióna kusov. Ďalšie chovy sa rozhodli farmári zavrieť na začiatku tohto roku.(1 EUR = 25,618 CZK)