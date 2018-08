Assange zvažuje ponuku vypovedať pred americkým kongresovým výborom

Julian Assange, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. augusta (TASR) - Zakladateľ projektu WikiLeaks Julian Assange zvažuje ponuku vypovedať pred americkým výborom Snemovne reprezentantov pre spravodajské služby ohľadom údajného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Oznámila to vo štvrtok jeho právnička, ktorú cituje agentúra Reuters.vyhlásila jeho právnička Jennifer Robinsonová.Assange sa ešte pred šiestimi rokmi ukryl na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, keďže mu vtedy hrozilo vydanie na stíhanie do Švédska v súvislosti s údajným znásilnením. Aktivista a publicista austrálskeho pôvodu, ktorý sa preslávil zverejňovaním amerických tajných dokumentov, sa totiž obával, že by ho následne vydali do Spojených štátov.Zatiaľ čo Švédsko medzičasom zastavilo konanie v Assangeovom prípade, britské orgány ho chcú naďalej zatknúť pre obvinenie z porušenia podmienok kaucie.Ekvádor v snahe vyriešiť túto patovú situáciu udelil Assangeovi občianstvo a požiadal Britániu, aby mu priznala štatút ekvádorského diplomata, ktorý by mu umožnil bezpečný odchod. Londýn ale túto žiadosť zamietol.