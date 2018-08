Slovenskí študenti predstavili robota Aurela, navštívia s ním Mexiko

Na snímke tím študentov z viacerých slovenských stredných škôl a gymnázií, zľava Adam Kučera, Viliam Vadocz, Oliver Hajdučík, Tomáš Sedláček, Adam Kučera a Martin Čamaj počas tlačovej konferencie, kde predstavili robota Aurela s ktorým budú súťažiť na 2. medzinárodnej robotickej olympiáde v Mexiku. V Bratislave 9. augusta 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 9. augusta (TASR) – Pätica slovenských stredoškolákov predstavila verejnosti robota Aurela. Reprezentovať Slovensko s ním budú od 15. do 18. augusta na medzinárodnej robotickej olympiáde First Global v hlavnom meste Mexika. Témou posledného ročníka je globálna výzva – dosah rôznych spôsobov výroby elektrickej energie na životné prostredie. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informoval učiteľ študentov Adam Kukla.Svoju podporu vyjadrila študentom aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Podľa jej slov ministerstvo teší, že Slovensko má tím, ktorý je významne úspešný na medzinárodnej scéne.uviedla. Ministerka verí, že sa aj touto cestou môže zvýšiť atraktivita štúdia na technických školách.Robot pozostáva približne z 1000 častíc, ktoré tvoria hliníkové tyče, zinkové profily, kolieska, 12 motorov, 400 skrutiek a dve ovládacie jednotky. Pomenovaný je podľa slovenského fyzika a technika Aurela Stodolu, ktorému takto chceli stredoškoláci vyjadriť poctu. Jeho príprava trvala študentom necelé tri mesiace. Súťaže sa zúčastnia mladí nadšenci techniky z vyše 160 krajín sveta.vysvetlil študent Viliam Vadocz.Cieľom občianskeho združenia First Global Slovakia, ktoré zastrešuje slovenský tím, je podľa jeho manažéra Štefana Vadocza prostredníctvom robotickej olympiády motivovať mladých ľudí a popularizovať vzdelávanie v oblasti vedy a techniky.dodal.