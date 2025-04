Asteroid 2024 YR4 zasiahne Mesiac s vyššou pravdepodobnosťou ako Zem

Podľa najnovších údajov z vesmírneho teleskopu Jamesa Webba má asteroid 2024 YR4 takmer štvorpercentnú šancu, že dopadne na Mesiac.





Nové údaje Webbovho teleskopu spresnili veľkosť vesmírnej skaly na 53 až 67 metrov, čo je zhruba výška 15-poschodovej budovy. Predtým to bolo od 40 až do 90 metrov.Podľa prvotných výpočtov mal asteroid s pravdepodobnosťou 3,1 percenta zasiahnuť našu planétu 22. decembra 2032. Spresnené pozorovania a výpočty amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) to znížili vo februári na 1,5 percenta. Teraz po podrobnejšom pozorovaní sa podľa NASA zvýšila šanca na zrážku s Mesiacom na 3,8 percenta."Stále existuje 96,2-percentná šanca, že asteroid Mesiac minie," uviedla NASA vo vyhlásení.Vedúci úradu pre planetárnu obranu Európskej vesmírnej agentúr (ESA) Richard Moissl pre agentúru AFP uviedol, že to zodpovedá ich interným odhadom pre zrážku okolo štyroch percent.Asteroid 2024 YR4 je doteraz najmenší objekt, aký Webbov teleskop zameral. Jeho merania tepelných údajov naznačujú, že „nemá vlastnosti pozorované u väčších asteroidov“, uviedla ESA vo vyhlásení."Pravdepodobne ide o kombináciu jeho rýchleho otáčania a nedostatku jemnozrnného piesku na povrchu," uviedla ESA. Viac informácií sa očakáva, keď Webbov teleskop na budúci mesiac opäť bude môcť pozorovať asteroid.Astronóm Andrew Rivkin z Johns Hopkins University povedal, že pozorovania Webbovho teleskopu poslúžili ako "neoceniteľná" prax pre iné asteroidy v budúcnosti. To všetko "nám poskytuje okno, aby sme pochopili, aké sú ďalšie objekty veľkosti 2024 YR4, ktorý by mohol smerovať k nám," uviedol vo vyhlásení Rivkin, ktorý sa podieľal na pozorovaní.