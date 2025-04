Video: Na Zem sa vrátili vesmírni turisti

Po necelých štyroch dňoch sa v piatok vrátila na Zem štvorica vesmírnych turistov, ktorí v rámci misie Fram2, súkromného letu kozmickej lode Crew Dragon od spoločnosti SpaceX, prvýkrát v dejinách kozmonautiky obiehali okolo našej planéty po polárnej orbite.



Kapsula za pomoci padákov dosadla o 18.18 h SELČ z logistických dôvodov do vôd Tichého oceánu pri západnom pobreží USA, čo bola tiež premiéra, pretože doteraz sa tak vždy dialo pri americkom pobreží Atlantiku.



Misia Fram2 je pomenovaná po nórskej prieskumnej lodi, ktorá v rokoch 1893 – 1912 pomáhala polárnikom dosiahnuť arktické a antarktické oblasti Zeme.



Podľa SpaceX kapsula Dragon obletela Zem približne 55-krát a nad pólmi preletela približne každých 45 minút vo výške 425 — 450 kilometrov. Na programe misie bolo celkom 22 experimentov vrátane zhotovenia prvých röntgenových snímok človeka vo vesmíre či pokusu s pestovaním hlivy ustricovej v mikrogravitácii, ktorá by sa vďaka svojmu rýchlemu rastu a bohatému nutričnému profilu mohla stať zdrojom potravy pre dlhodobé vesmírne misie.



Dohodu o misii Fram2 uzavrel so SpaceX maltský podnikateľ čínskeho pôvodu v oblasti kryptomien Čchun Wang. Ďalšími členmi posádky boli nórska kameramanka a filmová režisérka Jannicke Jane Mikkelsenová ako veliteľka lode, nemecká elektroinžinierka Rabea Roggeová v pozícii pilotky a polárny bádateľ Eric Philips z Austrálie ako letový špecialista a zdravotník. Roggeová sa zároveň stala prvou nemeckou astronautkou – pred ňou bolo vo vesmíre 12 mužov z Nemecka.



Po rokoch 2021 a 2024 išlo o tretí let spoločnosti SpaceX s posádkou bez profesionálneho astronauta.



Agentúra DPA pripomenula, že počas trvania misie Fram2 bolo vo vesmíre súčasne päť žien: okrem Roggeovej a Mikkelsenovej to boli americké astronautky Anne McClainová a Nichole Ayersová na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) a Číňanka Wang Chao-ce, ktorá sa nachádza na čínskej vesmírnej stanici Tchien-kung (Nebeský palác).